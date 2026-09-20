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Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный

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Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный - фото 1
Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный - фото 2
Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный - фото 3
Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный - фото 1
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный - фото 2
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный - фото 3
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679471
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Характеристики

Бренд
Technics
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
6
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный

Наушники Technics представляют собой высококачественное устройство для прослушивания музыки, обладая всеми необходимыми современному пользователю функциями. Эти внутриканальные беспроводные наушники идеально подходят для тех, кто ценит комфорт и качество звука. Оснащены системой активного шумоподавления, они позволяют погрузиться в мир музыки, исключая внешний шум и создавая идеальную звуковую атмосферу. Технология Bluetooth обеспечивает надежное и стабильное беспроводное соединение, избавляя пользователя от лишних проводов и делая использование наушников максимально удобным. Наличие встроенного микрофона позволяет совершать голосовые вызовы и использовать наушники для работы. Стильный черный цвет придаёт устройству современный и элегантный вид, а проводной способ зарядки чехла обеспечивает простоту и удобство использования. Наушники Technics станут отличным выбором для тех, кто ищет сочетание передовых технологий и изысканного дизайна.

Отзывы о товаре Наушники Technics EAH-AZ60M2GK черный




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Характеристики
Бренд
Technics
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
6
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Technics представляют собой высококачественное устройство для прослушивания музыки, обладая всеми необходимыми современному пользователю функциями. Эти внутриканальные беспроводные наушники идеально подходят для тех, кто ценит комфорт и качество звука. Оснащены системой активного шумоподавления, они позволяют погрузиться в мир музыки, исключая внешний шум и создавая идеальную звуковую атмосферу. Технология Bluetooth обеспечивает надежное и стабильное беспроводное соединение, избавляя пользователя от лишних проводов и делая использование наушников максимально удобным. Наличие встроенного микрофона позволяет совершать голосовые вызовы и использовать наушники для работы. Стильный черный цвет придаёт устройству современный и элегантный вид, а проводной способ зарядки чехла обеспечивает простоту и удобство использования. Наушники Technics станут отличным выбором для тех, кто ищет сочетание передовых технологий и изысканного дизайна.
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Отзывы


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