Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701578
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х21х10
Вес, г.
600
Описание товара Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866)
Беспроводная модель В G733 создана для комфортной игры. Объемный звук, голосовые фильтры и улучшенная подсветка: эта гарнитура не только обеспечивает кристально чистое звучание и непревзойденное качество игры, но и служит весьма стильным аксессуаром.
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Беспроводная модель В G733 создана для комфортной игры. Объемный звук, голосовые фильтры и улучшенная подсветка: эта гарнитура не только обеспечивает кристально чистое звучание и непревзойденное качество игры, но и служит весьма стильным аксессуаром.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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