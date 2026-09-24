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Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue

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Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 1
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 2
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 3
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 4
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 5
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 6
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 7
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 8
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 9
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 10
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 11
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 1
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 2
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 3
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 4
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 5
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 6
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 7
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 8
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 9
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 10
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 11
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708353
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, съемный микрофон, приемник Lightspeed USB, кабель USB-C для зарядки, документация, упаковка
Цвет
синий
Сопротивление
39?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.9
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х10
Вес, г.
700

Описание товара Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue

Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED привлекает внимание футуристичным дизайном, легкой конструкцией и безупречным качеством звука. Модель, получившая поддержку виртуального звука 7.1, обеспечит эффект полного погружения в происходящее в игре, в результате чего вы будете слышать малейший шорох именно с той стороны, с которой по отношению к вашему игровому персонажу он издается. Для подключения к компьютеру, ноутбуку или любому другому цифровому устройству модель использует радиоканал, отличающийся точной передачей аудиосигнала с минимальными задержками, которые никак не скажутся на игровом процессе. Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED с разноцветной подсветкой чашек предусматривает охватывающие амбушюры с 40-миллиметровыми излучателями и закрытым акустическим оформлением для изоляции геймера от посторонних звуков. На одной из чашек есть отсоединяемый микрофон с подвижным креплением и кардиоидной направленностью, благодаря которому тиммейты будут хорошо слышать ваши команды. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 29 часов непрерывной работы гарнитуры.

Отзывы о товаре Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, съемный микрофон, приемник Lightspeed USB, кабель USB-C для зарядки, документация, упаковка
Цвет
синий
Сопротивление
39?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.9
Развернуть
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
29
Страна производитель
Китай
Описание
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED привлекает внимание футуристичным дизайном, легкой конструкцией и безупречным качеством звука. Модель, получившая поддержку виртуального звука 7.1, обеспечит эффект полного погружения в происходящее в игре, в результате чего вы будете слышать малейший шорох именно с той стороны, с которой по отношению к вашему игровому персонажу он издается. Для подключения к компьютеру, ноутбуку или любому другому цифровому устройству модель использует радиоканал, отличающийся точной передачей аудиосигнала с минимальными задержками, которые никак не скажутся на игровом процессе. Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED с разноцветной подсветкой чашек предусматривает охватывающие амбушюры с 40-миллиметровыми излучателями и закрытым акустическим оформлением для изоляции геймера от посторонних звуков. На одной из чашек есть отсоединяемый микрофон с подвижным креплением и кардиоидной направленностью, благодаря которому тиммейты будут хорошо слышать ваши команды. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 29 часов непрерывной работы гарнитуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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