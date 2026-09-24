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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708353
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Описание товара Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED привлекает внимание футуристичным дизайном, легкой конструкцией и безупречным качеством звука. Модель, получившая поддержку виртуального звука 7.1, обеспечит эффект полного погружения в происходящее в игре, в результате чего вы будете слышать малейший шорох именно с той стороны, с которой по отношению к вашему игровому персонажу он издается. Для подключения к компьютеру, ноутбуку или любому другому цифровому устройству модель использует радиоканал, отличающийся точной передачей аудиосигнала с минимальными задержками, которые никак не скажутся на игровом процессе.
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED с разноцветной подсветкой чашек предусматривает охватывающие амбушюры с 40-миллиметровыми излучателями и закрытым акустическим оформлением для изоляции геймера от посторонних звуков. На одной из чашек есть отсоединяемый микрофон с подвижным креплением и кардиоидной направленностью, благодаря которому тиммейты будут хорошо слышать ваши команды. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 29 часов непрерывной работы гарнитуры.
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED привлекает внимание футуристичным дизайном, легкой конструкцией и безупречным качеством звука. Модель, получившая поддержку виртуального звука 7.1, обеспечит эффект полного погружения в происходящее в игре, в результате чего вы будете слышать малейший шорох именно с той стороны, с которой по отношению к вашему игровому персонажу он издается. Для подключения к компьютеру, ноутбуку или любому другому цифровому устройству модель использует радиоканал, отличающийся точной передачей аудиосигнала с минимальными задержками, которые никак не скажутся на игровом процессе.
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED с разноцветной подсветкой чашек предусматривает охватывающие амбушюры с 40-миллиметровыми излучателями и закрытым акустическим оформлением для изоляции геймера от посторонних звуков. На одной из чашек есть отсоединяемый микрофон с подвижным креплением и кардиоидной направленностью, благодаря которому тиммейты будут хорошо слышать ваши команды. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 29 часов непрерывной работы гарнитуры.
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