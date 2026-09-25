Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732155
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Описание товара Наушники Marshall Motif II ANC Black
Наушники Marshall в чёрном цвете — стильные внутриканальные TWS-наушники для тех, кто ценит свободу беспроводного прослушивания. Bluetooth-подключение избавляет от лишних проводов, а активное шумоподавление помогает сосредоточиться на музыке и звонках.
До 9 часов работы на одном заряде и до 43 часов вместе с зарядным кейсом — достаточно для длительных поездок, прогулок и насыщенного дня. Встроенный микрофон позволяет использовать наушники для разговоров, а сопротивление 16 ? делает их удобными для повседневного использования.
Зарядный кейс подключается проводным способом через USB Type-C. В комплектной конструкции предусмотрен кабель длиной 1 м. чёрный цвет и узнаваемый бренд Marshall подчёркивают выразительный характер модели.
Наушники Marshall в чёрном цвете — стильные внутриканальные TWS-наушники для тех, кто ценит свободу беспроводного прослушивания. Bluetooth-подключение избавляет от лишних проводов, а активное шумоподавление помогает сосредоточиться на музыке и звонках.
До 9 часов работы на одном заряде и до 43 часов вместе с зарядным кейсом — достаточно для длительных поездок, прогулок и насыщенного дня. Встроенный микрофон позволяет использовать наушники для разговоров, а сопротивление 16 ? делает их удобными для повседневного использования.
Зарядный кейс подключается проводным способом через USB Type-C. В комплектной конструкции предусмотрен кабель длиной 1 м. чёрный цвет и узнаваемый бренд Marshall подчёркивают выразительный характер модели.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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