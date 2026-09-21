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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702078
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Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO BLACK EDITION 250 OHMS
Проводные наушники Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm закрытого типа выполнены в черном корпусе с охватывающими амбушюрами. Дужка из пружинной стали делает их прочными. Фиксация на оголовье позволяет наушникам надежно удерживаться на голове. Благодаря велюровым амбушюрам устройство не будет доставлять дискомфорт пользователю при длительном ношении. Кроме того, велюр изолирует от посторонних шумов, помогая сосредоточиться на звуке. Модель подключается к устройствам при помощи кабеля длиной 3 м.
Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm относятся к профессиональным наушникам и созданы для работы со звукозаписывающими устройствами. Импеданс на уровне 250? делает их совместимыми со студийной техникой. Динамики воспроизводят сбалансированный звук в диапазоне 5-35000 Гц. В соответствии с технологией Bass Reflex наушники имеют небольшие отверстия. За счет этого диафрагма свободнее движется: низкие частоты получаются более насыщенными и объемными, а верхние ? четкими и чистыми.
Проводные наушники Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm закрытого типа выполнены в черном корпусе с охватывающими амбушюрами. Дужка из пружинной стали делает их прочными. Фиксация на оголовье позволяет наушникам надежно удерживаться на голове. Благодаря велюровым амбушюрам устройство не будет доставлять дискомфорт пользователю при длительном ношении. Кроме того, велюр изолирует от посторонних шумов, помогая сосредоточиться на звуке. Модель подключается к устройствам при помощи кабеля длиной 3 м.
Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm относятся к профессиональным наушникам и созданы для работы со звукозаписывающими устройствами. Импеданс на уровне 250? делает их совместимыми со студийной техникой. Динамики воспроизводят сбалансированный звук в диапазоне 5-35000 Гц. В соответствии с технологией Bass Reflex наушники имеют небольшие отверстия. За счет этого диафрагма свободнее движется: низкие частоты получаются более насыщенными и объемными, а верхние ? четкими и чистыми.
Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO BLACK EDITION 250 OHMS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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