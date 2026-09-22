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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black

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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 1
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 2
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 3
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 4
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 5
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 1
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 2
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 3
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 4
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 5
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730528
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black

Представляем беспроводные наушники Samsung, идеально сочетающие стиль, качество звука и современные технологии. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном черном цвете и созданы для тех, кто ценит комфорт и производительность. Благодаря передовому стандарту беспроводного соединения Bluetooth, вы сможете наслаждаться свободой от проводов, а поддержка технологии TWS (True Wireless Stereo) подарит вам объемное стереозвучание. Наушники Samsung оборудованы системой активного шумоподавления, что позволит вам полностью погрузиться в музыку, исключив посторонние шумы. Модель оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим четкое и качественное звучание во время звонков. Наушники превосходно звучат благодаря сопротивлению в 16?, предлагая детализированный и мощный звук. Автономность устройства приятно удивит: до 6 часов работы на одном заряде, и до 26 часов с учетом использования зарядного кейса с проводной зарядкой. Samsung продолжает радовать своих пользователей надежными и стильными решениями, в которых сочетаются современные технологии и высокие стандарты качества. Изготовленные в Китае, эти наушники станут вашим идеальным спутником каждый день.

Отзывы о товаре Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем беспроводные наушники Samsung, идеально сочетающие стиль, качество звука и современные технологии. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном черном цвете и созданы для тех, кто ценит комфорт и производительность. Благодаря передовому стандарту беспроводного соединения Bluetooth, вы сможете наслаждаться свободой от проводов, а поддержка технологии TWS (True Wireless Stereo) подарит вам объемное стереозвучание. Наушники Samsung оборудованы системой активного шумоподавления, что позволит вам полностью погрузиться в музыку, исключив посторонние шумы. Модель оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим четкое и качественное звучание во время звонков. Наушники превосходно звучат благодаря сопротивлению в 16?, предлагая детализированный и мощный звук. Автономность устройства приятно удивит: до 6 часов работы на одном заряде, и до 26 часов с учетом использования зарядного кейса с проводной зарядкой. Samsung продолжает радовать своих пользователей надежными и стильными решениями, в которых сочетаются современные технологии и высокие стандарты качества. Изготовленные в Китае, эти наушники станут вашим идеальным спутником каждый день.
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Отзывы


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