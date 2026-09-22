Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black
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Характеристики
Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZKACIS) Black
Представляем беспроводные наушники Samsung, идеально сочетающие стиль, качество звука и современные технологии. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном черном цвете и созданы для тех, кто ценит комфорт и производительность. Благодаря передовому стандарту беспроводного соединения Bluetooth, вы сможете наслаждаться свободой от проводов, а поддержка технологии TWS (True Wireless Stereo) подарит вам объемное стереозвучание. Наушники Samsung оборудованы системой активного шумоподавления, что позволит вам полностью погрузиться в музыку, исключив посторонние шумы. Модель оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим четкое и качественное звучание во время звонков. Наушники превосходно звучат благодаря сопротивлению в 16?, предлагая детализированный и мощный звук. Автономность устройства приятно удивит: до 6 часов работы на одном заряде, и до 26 часов с учетом использования зарядного кейса с проводной зарядкой. Samsung продолжает радовать своих пользователей надежными и стильными решениями, в которых сочетаются современные технологии и высокие стандарты качества. Изготовленные в Китае, эти наушники станут вашим идеальным спутником каждый день.
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