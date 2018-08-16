Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm

Источник: Я ндекс Маркет

Олег Новиков



Бывают такие вещи, которые приносят только радость. Недостатки в них если и есть, то почти незаметные. Как раз в эту редкую категорию попадают Beyerdynamic DT 770 Pro. После покупки не мог нарадоваться, умопомрачительные штуки. Жаба улетучилась с первыми минутами прослушивания, остался только восторг. Прошли годы, но даже теперь не могу относится к ним, как к чему-то обычному. Я люблю эти наушники. Благодаря им я люблю слушать музыку ещё больше)К звуку претензий нет никаких, абсолютно. Нравится очень. 5+.Качество изготовления отличное. За более чем 3 года ничего не сломалось, не отвалилось, не протёрлось. Почти как новые.Очень приятные на ощупь, в меру упругие амбущюры. Съёмные. Если когда-нибудь износятся, есть в продаже отдельно. Но пока они в хорошем состоянии. Раз в год стираю.Мягкая дужка, не давит на голову.Хорошая звукоизоляция за счёт закрытой конструкции, не мешают окружающим.Сила прижима к голове всё-таки великовата, хотелось бы ощущать их полегче. После покупки в течение пары недель она даже пугала, но потом ослабла. Для ускорения процесса можно надевать их на коробку.Немного не хватает чувствительности при использовании с портативными устройствами(у меня версия 250 Ом). Но для улицы они и не предназначены. А дома качают отлично.Многие пишут, что в них жарко и потеют уши, чёт я не заметил.Так как эти наушники не сыграет ни одна hi-fi система. Конечно, это вещи немного разные, но, имея дома Yamaha RX-V640 и JBL Northridge E-series, по звуку отдаю предпочтение Баерам. Бас потрясающий, до самого низа, чёткий, разборчивый, быстрый, одно удовольствие. У E90 такого нет) И у Velodyne тоже.Использую без усилителя. Источник - старушка Audigy 2, мощности хватает.