Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 141577
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
чехол, переходник на 6.3 мм
Цвет
черный
Сопротивление
80?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
1.05
Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm
Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO (80 Om); Тип подключения: 3.5 мм, 6.3 мм; Ниж. граница диапазона: 5 Гц; Верх. граница диапазона: 35000 Гц; Соотношение сигнал/шум: 96 дБ; Импеданс: 80 Ом; Длина кабеля/радиус действия: 3 м
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Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
чехол, переходник на 6.3 мм
Цвет
черный
Сопротивление
80?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
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Складная конструкция
да
Страна производитель
Германия
Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO (80 Om); Тип подключения: 3.5 мм, 6.3 мм; Ниж. граница диапазона: 5 Гц; Верх. граница диапазона: 35000 Гц; Соотношение сигнал/шум: 96 дБ; Импеданс: 80 Ом; Длина кабеля/радиус действия: 3 м
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Достоинства:
Неповторимый бас. После бытовых ушей начинаешь понимать, что многое упущено из внимания.
Недостатки:
Живаго оставьте мониторам, эти обманут, но удобно сводить электронику. Уши в них в жару перегреваются.
Комментарий:
Своеобразное звучание. ИМХО, находка для Басистов, Ударников, D&B-тов. Удачный уход от замыленности другими ухами на подмену.
Достоинства:
Бывают такие вещи, которые приносят только радость. Недостатки в них если и есть, то почти незаметные. Как раз в эту редкую категорию попадают Beyerdynamic DT 770 Pro. После покупки не мог нарадоваться, умопомрачительные штуки. Жаба улетучилась с первыми минутами прослушивания, остался только восторг. Прошли годы, но даже теперь не могу относится к ним, как к чему-то обычному. Я люблю эти наушники. Благодаря им я люблю слушать музыку ещё больше)
К звуку претензий нет никаких, абсолютно. Нравится очень. 5+.
Качество изготовления отличное. За более чем 3 года ничего не сломалось, не отвалилось, не протёрлось. Почти как новые.
Очень приятные на ощупь, в меру упругие амбущюры. Съёмные. Если когда-нибудь износятся, есть в продаже отдельно. Но пока они в хорошем состоянии. Раз в год стираю.
Мягкая дужка, не давит на голову.
Хорошая звукоизоляция за счёт закрытой конструкции, не мешают окружающим.
Недостатки:
Сила прижима к голове всё-таки великовата, хотелось бы ощущать их полегче. После покупки в течение пары недель она даже пугала, но потом ослабла. Для ускорения процесса можно надевать их на коробку.
Немного не хватает чувствительности при использовании с портативными устройствами(у меня версия 250 Ом). Но для улицы они и не предназначены. А дома качают отлично.
Многие пишут, что в них жарко и потеют уши, чёт я не заметил.
Комментарий:
Так как эти наушники не сыграет ни одна hi-fi система. Конечно, это вещи немного разные, но, имея дома Yamaha RX-V640 и JBL Northridge E-series, по звуку отдаю предпочтение Баерам. Бас потрясающий, до самого низа, чёткий, разборчивый, быстрый, одно удовольствие. У E90 такого нет) И у Velodyne тоже.
Использую без усилителя. Источник - старушка Audigy 2, мощности хватает.
Достоинства:
Очень удобные, не дают о себе знать даже после нескольких часов использования.
С велюровыми амбушюрами при длительном использовании летом уши не так потеют, как с кожаными.
Длинный провод дотягивается куда нужно, сам по себе выглядит крепким и надежным.
На счет звука напишу только, что он мне безумно нравится (настолько, что я задумываюсь о покупке навороченной звуковой карты). Остальное индивидуально для каждого человека.
Жанры - Metal, Rock, Dubstep, Classic, Dark Ambient.
Недостатки:
Объективных недостатков не нашел
Комментарий:
Я использую модель 250 Ом на домашнем компьютере со звуковой картой начального уровня Asus Xonar DX (но не встроенной в мат.плату!), все комментарии именно для такого использования и именно для этой модели.
Если планируете использовать наушники с мобильной техникой - берите с меньшим сопротивлением. Есть модели 80 и 32 Ом.
Немного давит на центральную часть правого уха (заметил после восьми (!!!) часов непрерывного сидения), но это скорее у меня ухо такое, а не наушники плохие, поэтому в комментарии, а не в недостатки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm
Достоинства:
Неповторимый бас. После бытовых ушей начинаешь понимать, что многое упущено из внимания.
Недостатки:
Живаго оставьте мониторам, эти обманут, но удобно сводить электронику. Уши в них в жару перегреваются.
Комментарий:
Своеобразное звучание. ИМХО, находка для Басистов, Ударников, D&B-тов. Удачный уход от замыленности другими ухами на подмену.
Достоинства:
Бывают такие вещи, которые приносят только радость. Недостатки в них если и есть, то почти незаметные. Как раз в эту редкую категорию попадают Beyerdynamic DT 770 Pro. После покупки не мог нарадоваться, умопомрачительные штуки. Жаба улетучилась с первыми минутами прослушивания, остался только восторг. Прошли годы, но даже теперь не могу относится к ним, как к чему-то обычному. Я люблю эти наушники. Благодаря им я люблю слушать музыку ещё больше)
К звуку претензий нет никаких, абсолютно. Нравится очень. 5+.
Качество изготовления отличное. За более чем 3 года ничего не сломалось, не отвалилось, не протёрлось. Почти как новые.
Очень приятные на ощупь, в меру упругие амбущюры. Съёмные. Если когда-нибудь износятся, есть в продаже отдельно. Но пока они в хорошем состоянии. Раз в год стираю.
Мягкая дужка, не давит на голову.
Хорошая звукоизоляция за счёт закрытой конструкции, не мешают окружающим.
Недостатки:
Сила прижима к голове всё-таки великовата, хотелось бы ощущать их полегче. После покупки в течение пары недель она даже пугала, но потом ослабла. Для ускорения процесса можно надевать их на коробку.
Немного не хватает чувствительности при использовании с портативными устройствами(у меня версия 250 Ом). Но для улицы они и не предназначены. А дома качают отлично.
Многие пишут, что в них жарко и потеют уши, чёт я не заметил.
Комментарий:
Так как эти наушники не сыграет ни одна hi-fi система. Конечно, это вещи немного разные, но, имея дома Yamaha RX-V640 и JBL Northridge E-series, по звуку отдаю предпочтение Баерам. Бас потрясающий, до самого низа, чёткий, разборчивый, быстрый, одно удовольствие. У E90 такого нет) И у Velodyne тоже.
Использую без усилителя. Источник - старушка Audigy 2, мощности хватает.
Достоинства:
Очень удобные, не дают о себе знать даже после нескольких часов использования.
С велюровыми амбушюрами при длительном использовании летом уши не так потеют, как с кожаными.
Длинный провод дотягивается куда нужно, сам по себе выглядит крепким и надежным.
На счет звука напишу только, что он мне безумно нравится (настолько, что я задумываюсь о покупке навороченной звуковой карты). Остальное индивидуально для каждого человека.
Жанры - Metal, Rock, Dubstep, Classic, Dark Ambient.
Недостатки:
Объективных недостатков не нашел
Комментарий:
Я использую модель 250 Ом на домашнем компьютере со звуковой картой начального уровня Asus Xonar DX (но не встроенной в мат.плату!), все комментарии именно для такого использования и именно для этой модели.
Если планируете использовать наушники с мобильной техникой - берите с меньшим сопротивлением. Есть модели 80 и 32 Ом.
Немного давит на центральную часть правого уха (заметил после восьми (!!!) часов непрерывного сидения), но это скорее у меня ухо такое, а не наушники плохие, поэтому в комментарии, а не в недостатки.