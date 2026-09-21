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Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) купить с доставкой в Москве
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Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908)

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Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 1
Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 2
Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 3
Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 4
Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 5
Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 6
Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 7
Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 8
Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 9
Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 1
  • Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 2
  • Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 3
  • Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 4
  • Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 5
  • Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 6
  • Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 7
  • Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 8
  • Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 9
  • Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701580
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
24х23х10
Вес, г.
820

Описание товара Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908)

Исследуйте новые горизонты звука с гарнитурой Logitech G Pro X Wireless. Это не просто очередные игровые наушники. Они разработаны опытными инженерами Logitech при участии знаменитых кибератлетов и создавались как идеальное решение для геймеров, которые хотят получить максимум звука, комфорта и возможностей без отвлекающих факторов.

Отзывы о товаре Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Описание
Исследуйте новые горизонты звука с гарнитурой Logitech G Pro X Wireless. Это не просто очередные игровые наушники. Они разработаны опытными инженерами Logitech при участии знаменитых кибератлетов и создавались как идеальное решение для геймеров, которые хотят получить максимум звука, комфорта и возможностей без отвлекающих факторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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