Наушники Apple AirPods 4 MXP63ZA/A White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Apple AirPods 4 MXP63ZA/A White
Белые наушники TWS Apple Airpods 4 в виде вкладышей не требуют дополнительных креплений для фиксации в ушах. Закрытая акустика не дает звукам проникать наружу, позволяет наслаждаться чистым и громким звучанием музыки любого жанра. Фиксированный микрофон хорошо воспринимает речь для удобства общения по телефону. Apple Airpods 4 оснащены сенсорными кнопками для управления входящими вызовами и музыкой, активации голосового помощника. Благодаря акселерометру и оптическому сенсору наушники выдают пространственный звук с динамическим отслеживанием положения головы. Для большего удобства при длительном ношении гарнитуры установлена система вентиляции для выравнивания давления.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, купила мужу на подарок, у самой такие же. Звук классный и цена приятная!)
Отзывы о товаре Наушники Apple AirPods 4 MXP63ZA/A White
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, купила мужу на подарок, у самой такие же. Звук классный и цена приятная!)