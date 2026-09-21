Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960200-R3M1) White Edition
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960200-R3M1) White Edition
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ Получите беспрерывный комфорт, который так необходим для соревновательной игры на протяжение дня с Razer BlackShark V2 HyperSpeed— сверхлегкой беспроводной гарнитурой для киберспорта. Разработанная для максимальной производительности и минимального веса, испытайте уровень четкости и мощности, который никогда не помешает вашей игре. СВЕРХЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВЕСОМ 280 Г Для игры в течение всего дня без усталости Благодаря оптимизированному снижению веса и улучшенной силе зажима наслаждайтесь безупречным комфортом с игровой гарнитурой, которая позволит вам чувствовать себя свежо даже во время самых интенсивных игровых марафонов. СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ МИКРОФОН RAZER HYPERCLEAR Высококачественная передача речи профессионального уровня Охватывая более широкий частотный диапазон звука, этот съемный микрофон нового поколения улавливает и передает невероятное количество деталей вашего голоса, так что каждое обращение к вашей команде звучит четко, насыщенно и естественно. 50ММ ИЗЛУЧАТЕЛИ RAZER TRIFORCE С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАФРАГМ Чистый, мощный звук Благодаря диафрагмам с титановым покрытием для большей четкости звука, наша передовая запатентованная конструкция излучателей из 3 частей позволяет индивидуально настроить высокие, средние и низкие частоты, что обеспечивает невероятный уровень чистоты звука в игре. ДО 70 ЧАСОВ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ С TYPE C ЗАРЯДКОЙ Многодневное использование на одном заряде Благодаря 6 часам игры всего за 15 минут зарядки наслаждайтесь непрерывным соревновательным игровым процессом с минимальным временем простоя.
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