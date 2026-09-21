Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704305
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Наушники, пара амбушюр, комплект кабелей, адаптер, чехол, документация
Цвет
белый
Сопротивление
38?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
50
Размеры в упаковке, см
24х24х9
Вес, г.
900
Описание товара Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001269) White
Разработано совместно с лучшими игроками мира, чтобы устранить любые препятствия на пути к победе. Выведите свою игру на новый уровень благодаря профессиональным технологиям, чёткому звуку и комфорту на весь день.
Графен — это революционный новый материал, обеспечивающий улучшенный аудиоотклик, снижение искажений и непревзойденное качество звука. Графеновые динамики гарнитуры позволяют игрокам слышать весь звуковой ландшафт игры — каждый шаг, каждое действие и каждое нажатие джойстика — в мельчайших деталях.
Побеждайте благодаря скорости и надежности нашей проверенной чемпионами технологии LIGHTSPEED. До 50 часов работы от одной зарядки и надёжный радиус действия до 30 метров.
Играйте с комфортом под любым углом благодаря прочному вращающемуся шарниру и мягким амбушюрам из пеноматериала с эффектом памяти, доступным в вариантах из искусственной кожи или дышащего велюра. PRO X 2 LIGHTSPEED сочетают в себе идеальный баланс комфорта и прочности благодаря прочным алюминиевым материалам и стальной раме.
Подготовьтесь к любой ситуации благодаря гибким возможностям беспроводного подключения LIGHTSPEED, Bluetooth и проводного подключения с разъемом 3,5 мм.
Устраните щелчки и шипение при общении с помощью 6-миллиметрового кардиоидного микрофона на съемной штанге и усовершенствованной технологии Blue VO!CE.
Наушники, пара амбушюр, комплект кабелей, адаптер, чехол, документация
Цвет
белый
Сопротивление
38?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.8
Развернуть
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
50
Описание
Разработано совместно с лучшими игроками мира, чтобы устранить любые препятствия на пути к победе. Выведите свою игру на новый уровень благодаря профессиональным технологиям, чёткому звуку и комфорту на весь день.
Графен — это революционный новый материал, обеспечивающий улучшенный аудиоотклик, снижение искажений и непревзойденное качество звука. Графеновые динамики гарнитуры позволяют игрокам слышать весь звуковой ландшафт игры — каждый шаг, каждое действие и каждое нажатие джойстика — в мельчайших деталях.
Побеждайте благодаря скорости и надежности нашей проверенной чемпионами технологии LIGHTSPEED. До 50 часов работы от одной зарядки и надёжный радиус действия до 30 метров.
Играйте с комфортом под любым углом благодаря прочному вращающемуся шарниру и мягким амбушюрам из пеноматериала с эффектом памяти, доступным в вариантах из искусственной кожи или дышащего велюра. PRO X 2 LIGHTSPEED сочетают в себе идеальный баланс комфорта и прочности благодаря прочным алюминиевым материалам и стальной раме.
Подготовьтесь к любой ситуации благодаря гибким возможностям беспроводного подключения LIGHTSPEED, Bluetooth и проводного подключения с разъемом 3,5 мм.
Устраните щелчки и шипение при общении с помощью 6-миллиметрового кардиоидного микрофона на съемной штанге и усовершенствованной технологии Blue VO!CE.
Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001269) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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