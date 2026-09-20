Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679465
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
400
Описание товара Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black
Sennheiser Momentum 4 Wireless — новая модель беспроводных наушников компании. Каждая новая модель серии уверенно продолжает открывать новые горизонты качественного звука. Новая модель продолжает эту традицию. Фирменный звук, более современная система адаптивного шумоподавления, усовершенствованная эргономика и феноменальная автономность до 60 часов без подзарядки — вот далеко не полный перечень возможностей наушников.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Sennheiser Momentum 4 Wireless — новая модель беспроводных наушников компании. Каждая новая модель серии уверенно продолжает открывать новые горизонты качественного звука. Новая модель продолжает эту традицию. Фирменный звук, более современная система адаптивного шумоподавления, усовершенствованная эргономика и феноменальная автономность до 60 часов без подзарядки — вот далеко не полный перечень возможностей наушников.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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