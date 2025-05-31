Top.Mail.Ru
Наушники JBL LIVE 770NC, белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники JBL LIVE 770NC, белый

27 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 1
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 2
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 3
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 4
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 5
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 6
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 7
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 8
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 9
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 10
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 11
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 12
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 13
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 14
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 15
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 16
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 17
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 18
Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 1
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 2
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 3
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 4
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 5
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 6
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 7
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 8
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 9
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 10
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 11
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 12
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 13
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 14
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 15
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 16
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 17
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 18
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657354
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х8
Вес, г.
730

Описание товара Наушники JBL LIVE 770NC, белый

Описание товара Наушники JBL LIVE 770NC, белый Наушники гарнитура JBL Live 770NC White - это высококачественный продукт от известного бренда JBL, который зарекомендовал себя на рынке аудиотехники. Особенностью данной модели является наличие функции активного шумоподавления. Это значит, что вы сможете наслаждаться музыкой в любых условиях, не отвлекаясь на внешние шумы. Наушники JBL Live 770NC White оснащены технологией Bluetooth, что позволяет легко и быстро подключать их к различным устройствам, таким как смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д. Это обеспечивает удобство использования и свободу передвижения. Гарнитура имеет стильный дизайн и выполнена в белом цвете, что делает ее подходящей для любого образа и стиля. В целом, наушники гарнитура JBL Live 770NC White - это надежный и функциональный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и удобство использования.

Отзывы о товаре Наушники JBL LIVE 770NC, белый

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Антон В.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо, что уже заражены, для проверки радость. звук понравился, проверял по блютус, подключение быстрое, приложение джэх также все определяет, настройку делать не стал, это уже супруга займётся, так как часть общего подарка ей на юбилей. покупкой доволен и денег за такое счастье не жалко, всё оправдано, красиво упаковано, приятно слушать, спасибо. Может позже закажу себе такие же)
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Федор Ф.

Достоинства:


Комментарий:
лучше доплатите и купите live версию. Звук будет лучше и материалы приятнее. А тем, кто как и я терпит по цене-качеству, нам сойдёт подкасты слушать. От шумодава одно название, но всё в рамках цены. зато амбушюры не из пакета, как на прошлых версиях
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Семён Р.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники просто - огонь. Звук яркий и чистый. Есть функция шумоподавления, которая отлично справляется со своей задачей. Главное установить приложение и поковыряться в настройках эквалайзера. Изначально басов было маловато. После того как все настроил звук стал как надо. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Лия

Достоинства:


Комментарий:
Захотелось чего-то непривычного, выбирала из белых, синих и фиолетовых у меня большой размер головы и большие уши. эта модель у JBL отличается как раз увеличенными амбушюрами удлинненной О-образной формы (у моих старых они как квадратик со скругленными углами). Про частоты судить не буду, я нетребовательна, для фильмов и мультиков, стримов и хип-хопа, а главноех- видеозвонков - хорошо и ладно! звук четкий, объемный, восхитительное ощущение источника звука ЗА ГОЛОВОЙ. понравилось шумопоглощение.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Изначально написал плохой отзыв,потому что не разобрался с наушниками и то,как с ними работать,спасибо магазину что отозвались и разложили по фактам) Признаю На самом наушники очень хорошие по звуку,в постоянном режиме шумоподавления работают отлично,мои старые air pods рядом не стояли По удобству:все сделано максимально так,чтобы при долгом прослушивании не болела голова Советую скачать приложение JBL для точной и комфортной настройки Вообщем за столько месяцев отсутствия музыки для себя,это моя лучшая покупка Магазин рекомендую А продавцу счастья и процветания
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, приложение скачала, bluetooth и погнали!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришли быстро, вовремя, хорошо упакованы. Подключил для проверки в пвз, по программе GBL сразу подключились. Дальше дополню в процессе эксплуатации. Три дня подбирал адаптер блютуз для ТВ от aux. Ну не хотят никак сопрягаться, с телефоном и новым ТВ с БТ пожалуйста, а с адаптером или не сопрягается, или соединился но нет звука. И вот наконец нашёл, теперь можно тв смотреть. Кстати о звуке, я не эксперт, до них только были Hoco 35, скажу коротко: "земля и небо"
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сарыч

Достоинства:


Комментарий:
Звук и аккумулятор отлично,материал выглядит хорошо -срок эксплуатации 4 месяца.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук. Очень долго держат заряд. Звук хороший. Для первых объемных наушников очень хороший выбор
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Испугали иероглифы, а так хорошие наушники , читал много отзывов. Многим жмут , я такого не ощутил. Качество музыки мне понравилось. Сам меломан! Шнур для зарядки есть ,а блок решили не ложить.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Щикарный звук как по мне. Особенно когда вылазишь с наушников за 1к-3к. Звук
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Оксана

Достоинства:


Комментарий:
Коробка товара отличается от заявленной на фотографии. Пришли наушники для внутреннего китайского рынка, на коробке иероглифы, внутри документы на китайском. Сами наушники вроде оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличного качества. Звук на высоте. Сначала не мог выставить русский язык для зуковых уведомлений, но в приложении JBL Headphones все настроил. Смущало то ,что наушники чистый Китай,но это ни на что не влияет. Все супер. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Тамара К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники за свои деньги. Для обычных людей ,не гурманов наушники на 5. Доставка за 7 дней
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Илья З.

Достоинства:


Комментарий:
Долго не решался написал отзыв. Вот вроде и хорошо всё, и характеристикам соответсвует, и доставка в срок и упаковано норм. И звук хороший, и сидят плотно, даже через чур. Но вот за эти деньги ожидал бОльшего, чего именно бОльшего не знаю.. Не с чем сравнить. А в целом, давно хотел полнопосадные наушники, вот купил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Максим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Похоже на оригинал. Аккуратные, звук отличный.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен полностью! Внешний вид, материал, качество звучания, шумоподавление!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
потоазмеру маленькие,на голову 12 летнего ребенка- самое то. по звучанию не сказал бы что прям вах.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Максим У.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление: нормальные уши JBL до этих были тоже JBL. управление удобное, на уши давит, но надеюсь со временем размякнут, звук устраивает (я не музыкант). Будем посмотреть!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
со смартфоном работают отлично, с ноутбуком передача звука через блутуф нестабильна
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Саша

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, мягкие уши, хороший аккумулятор, я доволен товаром пользуюсь уже больше 2 месяцев!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
в общем всё хорошо, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Татьяна Щ.

Достоинства:


Комментарий:
звучание класс!!! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приятные. Тв ночю смотреть удобно не мешаеш никому. Качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь каждый день, аккумулятор долго держит заряд, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Ирина З.

Достоинства:


Комментарий:
Супер наушники, хороший звук



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники JBL LIVE 770NC, белый Наушники гарнитура JBL Live 770NC White - это высококачественный продукт от известного бренда JBL, который зарекомендовал себя на рынке аудиотехники. Особенностью данной модели является наличие функции активного шумоподавления. Это значит, что вы сможете наслаждаться музыкой в любых условиях, не отвлекаясь на внешние шумы. Наушники JBL Live 770NC White оснащены технологией Bluetooth, что позволяет легко и быстро подключать их к различным устройствам, таким как смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д. Это обеспечивает удобство использования и свободу передвижения. Гарнитура имеет стильный дизайн и выполнена в белом цвете, что делает ее подходящей для любого образа и стиля. В целом, наушники гарнитура JBL Live 770NC White - это надежный и функциональный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Антон В.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо, что уже заражены, для проверки радость. звук понравился, проверял по блютус, подключение быстрое, приложение джэх также все определяет, настройку делать не стал, это уже супруга займётся, так как часть общего подарка ей на юбилей. покупкой доволен и денег за такое счастье не жалко, всё оправдано, красиво упаковано, приятно слушать, спасибо. Может позже закажу себе такие же)
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Федор Ф.

Достоинства:


Комментарий:
лучше доплатите и купите live версию. Звук будет лучше и материалы приятнее. А тем, кто как и я терпит по цене-качеству, нам сойдёт подкасты слушать. От шумодава одно название, но всё в рамках цены. зато амбушюры не из пакета, как на прошлых версиях
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Семён Р.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники просто - огонь. Звук яркий и чистый. Есть функция шумоподавления, которая отлично справляется со своей задачей. Главное установить приложение и поковыряться в настройках эквалайзера. Изначально басов было маловато. После того как все настроил звук стал как надо. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Лия

Достоинства:


Комментарий:
Захотелось чего-то непривычного, выбирала из белых, синих и фиолетовых у меня большой размер головы и большие уши. эта модель у JBL отличается как раз увеличенными амбушюрами удлинненной О-образной формы (у моих старых они как квадратик со скругленными углами). Про частоты судить не буду, я нетребовательна, для фильмов и мультиков, стримов и хип-хопа, а главноех- видеозвонков - хорошо и ладно! звук четкий, объемный, восхитительное ощущение источника звука ЗА ГОЛОВОЙ. понравилось шумопоглощение.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Изначально написал плохой отзыв,потому что не разобрался с наушниками и то,как с ними работать,спасибо магазину что отозвались и разложили по фактам) Признаю На самом наушники очень хорошие по звуку,в постоянном режиме шумоподавления работают отлично,мои старые air pods рядом не стояли По удобству:все сделано максимально так,чтобы при долгом прослушивании не болела голова Советую скачать приложение JBL для точной и комфортной настройки Вообщем за столько месяцев отсутствия музыки для себя,это моя лучшая покупка Магазин рекомендую А продавцу счастья и процветания
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, приложение скачала, bluetooth и погнали!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришли быстро, вовремя, хорошо упакованы. Подключил для проверки в пвз, по программе GBL сразу подключились. Дальше дополню в процессе эксплуатации. Три дня подбирал адаптер блютуз для ТВ от aux. Ну не хотят никак сопрягаться, с телефоном и новым ТВ с БТ пожалуйста, а с адаптером или не сопрягается, или соединился но нет звука. И вот наконец нашёл, теперь можно тв смотреть. Кстати о звуке, я не эксперт, до них только были Hoco 35, скажу коротко: "земля и небо"
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сарыч

Достоинства:


Комментарий:
Звук и аккумулятор отлично,материал выглядит хорошо -срок эксплуатации 4 месяца.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук. Очень долго держат заряд. Звук хороший. Для первых объемных наушников очень хороший выбор
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Испугали иероглифы, а так хорошие наушники , читал много отзывов. Многим жмут , я такого не ощутил. Качество музыки мне понравилось. Сам меломан! Шнур для зарядки есть ,а блок решили не ложить.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Щикарный звук как по мне. Особенно когда вылазишь с наушников за 1к-3к. Звук
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Оксана

Достоинства:


Комментарий:
Коробка товара отличается от заявленной на фотографии. Пришли наушники для внутреннего китайского рынка, на коробке иероглифы, внутри документы на китайском. Сами наушники вроде оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличного качества. Звук на высоте. Сначала не мог выставить русский язык для зуковых уведомлений, но в приложении JBL Headphones все настроил. Смущало то ,что наушники чистый Китай,но это ни на что не влияет. Все супер. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Тамара К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники за свои деньги. Для обычных людей ,не гурманов наушники на 5. Доставка за 7 дней
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Илья З.

Достоинства:


Комментарий:
Долго не решался написал отзыв. Вот вроде и хорошо всё, и характеристикам соответсвует, и доставка в срок и упаковано норм. И звук хороший, и сидят плотно, даже через чур. Но вот за эти деньги ожидал бОльшего, чего именно бОльшего не знаю.. Не с чем сравнить. А в целом, давно хотел полнопосадные наушники, вот купил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Максим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Похоже на оригинал. Аккуратные, звук отличный.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен полностью! Внешний вид, материал, качество звучания, шумоподавление!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
потоазмеру маленькие,на голову 12 летнего ребенка- самое то. по звучанию не сказал бы что прям вах.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Максим У.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление: нормальные уши JBL до этих были тоже JBL. управление удобное, на уши давит, но надеюсь со временем размякнут, звук устраивает (я не музыкант). Будем посмотреть!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
со смартфоном работают отлично, с ноутбуком передача звука через блутуф нестабильна
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Саша

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, мягкие уши, хороший аккумулятор, я доволен товаром пользуюсь уже больше 2 месяцев!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
в общем всё хорошо, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Татьяна Щ.

Достоинства:


Комментарий:
звучание класс!!! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приятные. Тв ночю смотреть удобно не мешаеш никому. Качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь каждый день, аккумулятор долго держит заряд, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Ирина З.

Достоинства:


Комментарий:
Супер наушники, хороший звук


Наушники JBL LIVE 770NC, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...