Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571968
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.9
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
250
Описание товара Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579
Проводная, прочная, двусторонняя USB-гарнитура со встроенным управлением вызовами и сертифицирована для Microsoft Teams. Предназначена для специалистов контакт-центров и офисов, которым требуется качественный звук, долговечность и удобство ношения в течение всего дня.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Проводная, прочная, двусторонняя USB-гарнитура со встроенным управлением вызовами и сертифицирована для Microsoft Teams. Предназначена для специалистов контакт-центров и офисов, которым требуется качественный звук, долговечность и удобство ношения в течение всего дня.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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