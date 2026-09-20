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Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579

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Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 1
Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 2
Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 3
Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 4
Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 5
Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 1
  • Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 2
  • Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 3
  • Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 4
  • Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 5
  • Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571968
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.9
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
250

Описание товара Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579

Проводная, прочная, двусторонняя USB-гарнитура со встроенным управлением вызовами и сертифицирована для Microsoft Teams. Предназначена для специалистов контакт-центров и офисов, которым требуется качественный звук, долговечность и удобство ношения в течение всего дня.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.9
Описание
Проводная, прочная, двусторонняя USB-гарнитура со встроенным управлением вызовами и сертифицирована для Microsoft Teams. Предназначена для специалистов контакт-центров и офисов, которым требуется качественный звук, долговечность и удобство ношения в течение всего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sennheiser Epos IMPACT SC 260 USB MS II 1000579 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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