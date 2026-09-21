Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black
Наушники TWS Anker Soundcore Liberty 4 выполнены в черном цвете и рассчитаны на Bluetooth-подключение к смартфону. Наушники-вкладыши полностью беспроводного дизайна получают мягкие силиконовые амбушюры, за счет которых они стабильно удерживаются в ушах пользователя и обеспечивают достаточный уровень звукоизоляции. Динамики этой модели отличаются диаметром 11 мм и поддерживают воспроизведение звуковых частот 20-40000 Гц. Наушники с подключением по Bluetooth TWS Anker Soundcore Liberty 4 оснащаются встроенным микрофоном с поддержкой шумоподавления для удобства общения в условиях зашумления. При полном заряде аккумуляторов гарнитура может автономно работать в течение 9 ч. При периодической подзарядке от кейса со встроенным АКБ время автономной работы наушников возрастает до 28 ч. Для зарядки аккумулятора кейса используется разъем USB Type-C.
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