Описание товара Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSBLU) Blue

Чистый бас. Никакого шума. Слушайте музыку целый день в JBL Tune Buds. Эти беспроводные внутриканальные наушники обеспечивают до 48 часов исключительного звучания JBL Pure Bass, а эргономичная и водо- и пыленепроницаемая конструкция дарят комфорт в течение всего дня в любую погоду. Звонками можно управлять простым прикосновением и наслаждаться идеальным качеством вызова в любом месте без внешнего шума. А благодаря технологии активного шумоподавления и интеллектуальным технологиям контроля окружающей среды вы можете выбирать, хотите ли вы слышать окружающих или полностью погрузиться в музыку. Закрытая конструкция обеспечивает идеальную изоляцию от внешних шумов и надежную посадку. Но самое главное — приложение JBL для наушников позволяет полностью персонализировать прослушивание. Не теряйте связь с окружающим миром по-своему. Технология JBL Pure Bass Излучатели размером 10 мм с «умным» дизайном, дополненные форм-фактором bud, обеспечивают чистые басы от JBL, чтобы вы могли прочувствовать каждый такт. Bluetooth 5.3 с поддержкой аудио LE * Благодаря технологии Bluetooth нового поколения наушники JBL Tune Buds обеспечивают потоковое аудио с низким энергопотреблением и высоким качеством. Кроме того, BT 5.3 позволяет синхронизировать звук независимо на каждом наушнике, так что можно использовать либо один, либо оба наушника одновременно. Можно также делиться своим видеоконтентом или музыкой с другом в наушниках — BT 5.3 позволяет без проблем передавать звук нескольким слушателям. (*) Доступно через обновление OTA позже Активное шумоподавление и технология Smart Ambient Слушайте то, что хотите, и убирайте ненужные шумы. Технология активного шумоподавления позволяет свести к минимуму отвлекающие факторы. Благодаря функции Ambient Aware вы можете слышать окружающих, когда хотите для безопасности на улице, а функция TalkThru позволяет разговаривать не снимая наушники. Технология с 4 микрофонами для четкого и чистого звука во время вызовов Удобные звонки в стереорежиме. Модель Tune Buds оснащена двойными микрофонами, так что вас всегда будут слышать с идеальной четкостью. Совершайте и принимайте звонки без сомнений. А благодаря функции VoiceAware можно выбрать уровень слышимости собственного голоса, регулируя объем звука, поступающий от входа микрофона в наушники. Заряда аккумулятора хватает на 48 часов использования Вы можете слушать музыку без перерыва: наушники работают 48 (12 + 36) часов от аккумулятора или 10 часов и еще 30 часов в футляре с включенной функцией шумоподавления. Нужен дополнительный заряд? Всего 15 минут быстрой зарядки обеспечивают еще 4 часа воспроизведения. Водо- и пыленепроницаемость Не бойтесь плохой погоды. Благодаря водостойкости и устойчивостью к потоотделению по стандарту IP54 наушники Tune Buds справятся с любой ситуацией. Посадка и комфорт в течение всего дня Не оставайтесь без музыки. Конструкция наушника обеспечивает идеальную изоляцию от внешних шумов, что обеспечивает громкие басы и отличный звук, а также надежную и удобную посадку. Благодаря дизайну с овальными трубками наушники плотно и комфортно сидят в ушах, обеспечивая естественную изоляцию внешних шумов и более высокое качество звука. Приложение JBL Headphones Приложение JBL Headphones позволяет наслаждаться музыкой так, как удобно вам. Настройте прослушивание и сенсорные жесты для управления, найдите наушники, управляйте внешним шумом и используйте режимы «Интеллектуальное аудио и видео». Скачайте бесплатное приложение и узнайте, сколько еще вы можете сделать.