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Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple

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Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 1
Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 2
Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 3
Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 4
Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 5
Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 6
Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 1
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 2
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 3
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 4
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 5
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 6
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701428
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
фиолетовый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple

Наушники JBL — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти стильные фиолетовые наушники-вкладыши предлагают превосходное беспроводное подключение через Bluetooth, обеспечивая свободу движений без компромиссов в качестве звука. Благодаря встроенному микрофону вы сможете легко принимать звонки и общаться, не снимая наушники. Особой гордостью этих наушников является система активного шумоподавления, которая позволяет полностью погрузиться в музыку, изолируя посторонние шумы и создавая идеально чистое звучание. Это делает их идеальными для использования в шумных местах или при занятиях спортом. Чехол для зарядки этих наушников оснащен проводной зарядкой, что обеспечивает надежность и долгий срок службы устройства. JBL — это бренд, которому доверяют миллионы, и эти наушники не станут исключением, предлагая комбинацию стильного дизайна, инновационных технологий и практичности в ежедневном использовании.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
фиолетовый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники JBL — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти стильные фиолетовые наушники-вкладыши предлагают превосходное беспроводное подключение через Bluetooth, обеспечивая свободу движений без компромиссов в качестве звука. Благодаря встроенному микрофону вы сможете легко принимать звонки и общаться, не снимая наушники. Особой гордостью этих наушников является система активного шумоподавления, которая позволяет полностью погрузиться в музыку, изолируя посторонние шумы и создавая идеально чистое звучание. Это делает их идеальными для использования в шумных местах или при занятиях спортом. Чехол для зарядки этих наушников оснащен проводной зарядкой, что обеспечивает надежность и долгий срок службы устройства. JBL — это бренд, которому доверяют миллионы, и эти наушники не станут исключением, предлагая комбинацию стильного дизайна, инновационных технологий и практичности в ежедневном использовании.
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Отзывы


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