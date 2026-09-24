Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GMAE) Purple
Наушники JBL — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти стильные фиолетовые наушники-вкладыши предлагают превосходное беспроводное подключение через Bluetooth, обеспечивая свободу движений без компромиссов в качестве звука. Благодаря встроенному микрофону вы сможете легко принимать звонки и общаться, не снимая наушники. Особой гордостью этих наушников является система активного шумоподавления, которая позволяет полностью погрузиться в музыку, изолируя посторонние шумы и создавая идеально чистое звучание. Это делает их идеальными для использования в шумных местах или при занятиях спортом. Чехол для зарядки этих наушников оснащен проводной зарядкой, что обеспечивает надежность и долгий срок службы устройства. JBL — это бренд, которому доверяют миллионы, и эти наушники не станут исключением, предлагая комбинацию стильного дизайна, инновационных технологий и практичности в ежедневном использовании.
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