Наушники Marshall Major V Black

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Кирилл Н.



Лёгкие мега удобные наушники,джойстик это просто гениальное решение очень удобное управление,я очень привередлив к звуку и у меня эти наушники самые бюджетные,даже мои игровые стоят на порядок дороже,звук у этих скажу честно звёзд с неба не хватает но поигравшись с эквалайзером добился вполне приятного даже где то драйвового звука,те кто говорит что звук мажоров заточен из коробки под рок и прочие схожие направления скажу сразу это совсем не так,вот как раз для рока они подходят на мой взгляд меньше всего,звук в этих наушниках подходит больше скорее для танцевальных каких то композиций,бас тут глубокий но медленный (любители расхлябанных тазов с сабом за 3 рубля во весь багажник оценят :) ) середина и верха тоже не сильно детальные,в общей картине ощущается как мягкий такой вайбовый звучек,громкости не много отвала бошки не ждите,из прелесть в том что это наушники на каждый день,будь то поездки в метро или спорт,сидят они на моей бестолковке очень хорошо не давят на уши и не наровят свалится при отжимания,вообщем я скажу честно не смотря на далеко не идеальный звук я влюбился в эргономику этих ушей,если ваша цель максимум звука за эти деньги то проходите мимо если хотите уши на каждый день для езды на велосипеде,прогулках,беготни по делам и прочее то это для вас,эти наушники вам точно не захочется снять с головы через час прослушивания! p.s После прослушивания по проводу через ЦАП дополню отзыв.