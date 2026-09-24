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Наушники Marshall Major V Cream купить с доставкой в Москве
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Наушники Marshall Major V Cream

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Marshall Major V Cream - фото 1
  • Наушники Marshall Major V Cream - фото 2
  • Наушники Marshall Major V Cream - фото 3
  • Наушники Marshall Major V Cream - фото 4
  • Наушники Marshall Major V Cream - фото 5
  • Наушники Marshall Major V Cream - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701432
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Marshall Major V Cream
6 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
552

Описание товара Наушники Marshall Major V Cream

Наушники Marshall — это стильное и функциональное решение для истинных ценителей качественного звука. Эти накладные наушники в изысканном бежевом оттенке идеально сочетают в себе элегантность и высокие технологии. Они оснащены системой активного шумоподавления, что позволяет полностью погрузиться в мир музыки, защищаясь от внешних шумов. Marshall предлагает удобство использования благодаря складной конструкции, что упрощает хранение и транспортировку. Возможность беспроводного соединения через Bluetooth обеспечивает свободу движений и комфорт, а отсоединяемый кабель и наличие разъема 3.5 mm дают дополнительные варианты подключения для любого устройства. Эти наушники также оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и общаться без необходимости снимать наушники. Впечатляющая автономность — до 100 часов работы на одном заряде — гарантирует, что музыка будет сопровождать вас в течение многих дней без необходимости частых подзарядок. Внешний вид и технологические характеристики делают наушники Marshall идеальным выбором для тех, кто ценит не только качественный звук, но и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Наушники Marshall Major V Cream




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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
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Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Marshall — это стильное и функциональное решение для истинных ценителей качественного звука. Эти накладные наушники в изысканном бежевом оттенке идеально сочетают в себе элегантность и высокие технологии. Они оснащены системой активного шумоподавления, что позволяет полностью погрузиться в мир музыки, защищаясь от внешних шумов. Marshall предлагает удобство использования благодаря складной конструкции, что упрощает хранение и транспортировку. Возможность беспроводного соединения через Bluetooth обеспечивает свободу движений и комфорт, а отсоединяемый кабель и наличие разъема 3.5 mm дают дополнительные варианты подключения для любого устройства. Эти наушники также оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и общаться без необходимости снимать наушники. Впечатляющая автономность — до 100 часов работы на одном заряде — гарантирует, что музыка будет сопровождать вас в течение многих дней без необходимости частых подзарядок. Внешний вид и технологические характеристики делают наушники Marshall идеальным выбором для тех, кто ценит не только качественный звук, но и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Marshall Major V Cream - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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