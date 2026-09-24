Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1
Наушники Razer — это идеальное сочетание стиля и функциональности для истинных ценителей качественного звука. Эти накладные наушники черного цвета подчеркнут ваш вкус и добавят изысканности вашему образу. Благодаря проводному подключению вы можете наслаждаться стабильным и качественным звуком без помех. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает свободу движений и удобство использования. Присутствие микрофона позволит вам оставаться на связи и легко переключаться между любимыми треками и звонками, не снимая наушников. Наушники Razer спроектированы с учётом потребностей активных пользователей: прочная конструкция гарантирует долговечность, а удобные амбушюры обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники отлично изолируют внешние звуки, предоставляя возможность наслаждаться любимой музыкой без отвлечения. Ощутите превосходное качество звука и дизайн премиум-класса с наушниками Razer — вашим надёжным спутником в мире музыки и игр.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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