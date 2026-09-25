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Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные купить с доставкой в Москве
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Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные

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Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 1
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 2
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 3
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 4
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 5
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 6
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 7
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 8
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 9
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 10
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 11
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 12
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 13
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 1
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 2
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 3
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 4
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 5
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 6
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 7
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 8
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 9
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 10
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 11
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 12
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 13
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743369
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс, кабель USB Type-A - USB Type-C
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
50

Описание товара Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные

Наушники TWS Яндекс Дропс черный 2026 выполнены в черном корпусе из пластика. Эта внутриканальная модель фиксируется в ушных каналах с помощью мягких силиконовых амбушюр. Закрытое акустическое оформление в сочетании с 11-миллиметровыми мембранами динамиков создает объемное звучание формата 2.0. Наушники TWS Яндекс Дропс воспроизводят частотный диапазон от 20 до 20000 Гц с выходной мощностью 10 мВт. Это обеспечивает глубокий бас и чистые высокие ноты. Синхронизация с мобильными устройствами осуществляется через беспроводной модуль Bluetooth 5.4. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м. Система активного шумоподавления отсекает гул улицы, метро или офиса и позволяет полностью погрузиться в прослушивание аудио. В каждый наушник встроены по 3 микрофона, благодаря чему TWS Яндекс Дропс можно использовать в качестве телефонной гарнитуры. Микрофоны фильтруют внешние шумы и обеспечивают чистоту голоса. Наушники совместимы с голосовым помощником Алиса. Он позволяет управлять музыкой, узнавать погоду и получать голосовые уведомления.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150BLK черные




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс, кабель USB Type-A - USB Type-C
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники TWS Яндекс Дропс черный 2026 выполнены в черном корпусе из пластика. Эта внутриканальная модель фиксируется в ушных каналах с помощью мягких силиконовых амбушюр. Закрытое акустическое оформление в сочетании с 11-миллиметровыми мембранами динамиков создает объемное звучание формата 2.0. Наушники TWS Яндекс Дропс воспроизводят частотный диапазон от 20 до 20000 Гц с выходной мощностью 10 мВт. Это обеспечивает глубокий бас и чистые высокие ноты. Синхронизация с мобильными устройствами осуществляется через беспроводной модуль Bluetooth 5.4. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м. Система активного шумоподавления отсекает гул улицы, метро или офиса и позволяет полностью погрузиться в прослушивание аудио. В каждый наушник встроены по 3 микрофона, благодаря чему TWS Яндекс Дропс можно использовать в качестве телефонной гарнитуры. Микрофоны фильтруют внешние шумы и обеспечивают чистоту голоса. Наушники совместимы с голосовым помощником Алиса. Он позволяет управлять музыкой, узнавать погоду и получать голосовые уведомления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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