Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743370
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Зарядный кейс, наушники (2 шт.), кабель USB Type-C, документация
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
50
Описание товара Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые
Беспроводные наушники Яндекс в фиолетовом цвете — компактный формат вкладышей для комфортного прослушивания музыки и общения. Благодаря Bluetooth и технологии TWS True Wireless Stereo наушники работают без проводов, сохраняя свободу движений. Активное шумоподавление помогает сосредоточиться на звучании, а встроенный микрофон позволяет использовать наушники для разговоров. Одного заряда хватает до 8 часов работы — удобно для повседневных дел, прогулок и поездок. Для зарядки предусмотрен разъём USB Type-C.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Зарядный кейс, наушники (2 шт.), кабель USB Type-C, документация
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Развернуть
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Беспроводные наушники Яндекс в фиолетовом цвете — компактный формат вкладышей для комфортного прослушивания музыки и общения. Благодаря Bluetooth и технологии TWS True Wireless Stereo наушники работают без проводов, сохраняя свободу движений. Активное шумоподавление помогает сосредоточиться на звучании, а встроенный микрофон позволяет использовать наушники для разговоров. Одного заряда хватает до 8 часов работы — удобно для повседневных дел, прогулок и поездок. Для зарядки предусмотрен разъём USB Type-C.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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