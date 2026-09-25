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Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые купить с доставкой в Москве
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Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые

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Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 1
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 2
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 3
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 4
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 5
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 6
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 1
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 2
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 3
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 4
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 5
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 6
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743371
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые
5 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
кейс, комплект сменных амбушюр, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
50

Описание товара Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые

Беспроводные наушники Яндекс в белом цвете — компактный вариант для комфортного прослушивания музыки, звонков и других повседневных задач. Внутриканальная конструкция помогает удобно разместить наушники, а TWS обеспечивает полностью беспроводное использование без соединяющего кабеля. Система активного шумоподавления снижает влияние внешних звуков, чтобы вы могли сосредоточиться на аудио. Встроенный микрофон позволяет общаться по телефону. Bluetooth-подключение и сопротивление 32 ? делают наушники удобными для ежедневного использования. Одного заряда хватает до 6 часов работы, а зарядный кейс увеличивает общее время автономности до 26 часов. Чехол заряжается проводным способом. Белый цвет добавляет модели аккуратный и универсальный вид.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
кейс, комплект сменных амбушюр, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники Яндекс в белом цвете — компактный вариант для комфортного прослушивания музыки, звонков и других повседневных задач. Внутриканальная конструкция помогает удобно разместить наушники, а TWS обеспечивает полностью беспроводное использование без соединяющего кабеля. Система активного шумоподавления снижает влияние внешних звуков, чтобы вы могли сосредоточиться на аудио. Встроенный микрофон позволяет общаться по телефону. Bluetooth-подключение и сопротивление 32 ? делают наушники удобными для ежедневного использования. Одного заряда хватает до 6 часов работы, а зарядный кейс увеличивает общее время автономности до 26 часов. Чехол заряжается проводным способом. Белый цвет добавляет модели аккуратный и универсальный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые - по цене 5990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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