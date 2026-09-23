Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1
Радиочастотная гарнитура Razer Barracuda X (2022) белого цвета позволит с комфортом погрузиться в виртуальный мир любимой игры. 40-мм мембраны четко воспроизводят высокие, средние и низкие частоты, что обеспечивает объемное звучание в формате 7.1 Virtual. Съемный микрофон с функцией шумоподавления улавливает звуки голоса даже в шумном пространстве и четко передает его. Подвижное крепление микрофона позволяет легко убирать его. Управлять гарнитурой можно через многофункциональную кнопку или приложение на смартфоне. Для подключения радиочастотной гарнитуры Razer Barracuda X (2022) используется адаптер USB-C. Поддерживается подключение по Bluetooth или с помощью съемного кабеля. Амбушюры из пены с мягким тканевым покрытием обеспечивают плотное прилегание наушников к ушам. Регулируемое оголовье предусматривает комфортную фиксацию гарнитуры. Благодаря поворотным чашам наушники компактно складываются. Одного заряда встроенной батареи достаточно для бесперебойной работы гарнитуры в течение 50 ч.
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