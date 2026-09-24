Наушники HOCO M34 White
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Характеристики
Описание товара Наушники HOCO M34 White
Проводная гарнитура Hoco M34 – внутриканальные наушники в классическом белом цвете, подходящие для любых сценариев использования, включая разговоры по телефону и мобильный гейминг. Поддержка стандартного диапазона частот 20-20000 Гц, который способно уловить человеческое ухо, позволит наслаждаться глубоким и насыщенным звучанием музыкальных композиций. Проводное подключение способствует стабильно высокому качеству аудиосигнала и полному отсутствию задержек. Легкий пластиковый корпус делает наушники практически неощутимыми в использовании. Проводная гарнитура Hoco M34 укомплектована тремя парами силиконовых вкладышей, чтобы вы могли выбрать для себя идеальный размер, при котором будет достигнута максимально комфортная посадка. За счет закрытого акустического оформления в процессе прослушивания музыки вы не будете слышать звуков окружающего мира, что особенно актуально во время прогулки по оживленной улице. Микрофон на проводе вместе с однокнопочным пультом управления позволит отвечать на входящие звонки в режиме Hands Free.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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