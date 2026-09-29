Наушники Hoco M55 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Hoco M55 Black
Благодаря проводной гарнитуре Hoco M55 музыка станет вашим главным спутником в любой удобной ситуации. Модель, представленная в элегантном белом цвете, использует для подключения штекер jack 3.5 mm, что позволит использовать ее с подавляющим большинством мобильных устройств, представленных на рынке. Подсоединение по проводу гарантирует стабильную передачу аудиосигнала без каких-либо задержек, что особенно актуально для мобильного гейминга. Эргономичные пластиковые вкладыши способствуют комфортной и надежной фиксации в ушах. Проводная гарнитура Hoco M55 хорошо изолирует слушателя от звуков окружающего мира благодаря закрытому акустическому оформлению, что позволит наслаждаться музыкой даже во время поездки на велосипеде или при движении по шумной улице. Динамические излучатели диаметром 14.2 мм обеспечивают хорошую детализацию при воспроизведении музыки любых жанров благодаря поддержке частотного диапазона 20-20000 Гц. Микрофон и трехкнопочный пульт управления пригодятся для ответа на звонки в режиме Hands Free.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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