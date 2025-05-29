Наушники Defender Twins 639 (63639)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 408605
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
100
Описание товара Наушники Defender Twins 639 (63639)
Современная гарнитура Defender Twins 639 отличается качественным звучанием и удобным использованием. Модель оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим четкое звучание во время разговора. Для максимально быстрого переключения между треками или управлении телефонными звонками устройство оборудовано многофункциональными кнопками. С помощью специального кейса для наушников гарантируется аккуратное их хранение, а также осуществляется пополнение заряда в любых условиях. Эргономичная гарнитура Defender Twins 639 имеет особенную форму, которая точно повторяет форму уха. Это предусматривает надежную фиксацию наушников. Амбушюры имеют вид вкладышей, что способствует более плотному прилеганию и шумоподавлению.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Современная гарнитура Defender Twins 639 отличается качественным звучанием и удобным использованием. Модель оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим четкое звучание во время разговора. Для максимально быстрого переключения между треками или управлении телефонными звонками устройство оборудовано многофункциональными кнопками. С помощью специального кейса для наушников гарантируется аккуратное их хранение, а также осуществляется пополнение заряда в любых условиях. Эргономичная гарнитура Defender Twins 639 имеет особенную форму, которая точно повторяет форму уха. Это предусматривает надежную фиксацию наушников. Амбушюры имеют вид вкладышей, что способствует более плотному прилеганию и шумоподавлению.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену отличные наушники, звук для видео вполне нормальный, для музыки конечно слабоваты. Наличие мини повербанка просто класс, уже не раз выручал.
Достоинства:
Комментарий:
товар рабочий, но как то звук разочаровал. вроде и фирма хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
наушники отличные это у меня вторая покупка
Достоинства:
Комментарий:
Всë отлично, рекомендую к покупке, берите и не пожалеете. Ставлю честно заслуженные 5 звëзд, продавцу большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормальные , своих денег точно стоят
Достоинства:
Комментарий:
отлично.все работает.качественные
Достоинства:
Комментарий:
Звук за свои деньги просто лучший. Если пользовался только наушниками зарядки хватает на месяц. За пол года использования ещё не получалось полностью посадить наушники. Нареканий 0!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, звук приемлемый, в комплекте амбушюры разных размеров, бокс полностью заряжен.
Достоинства:
Комментарий:
Заряда хватает очень надолго, пользуюсь наушниками поочерёдно, на смену 12 часов хватает одного уха. Сам кейс даже и не помню, когда заряжал последний раз. По звуку нормальные, всё слышно, не хрипят, не булькают, звук чистый. По гарнитуре если разговаривать, то тебя слышат, будто ты в воде, тихо, может, но слышат, может надо говорить громче. В общем и целом свою работу делают.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает. Единственное не очень компактный и тяжеловат, но это из за пауэр банка.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники неплохие: в ухе сидят хорошо, звук нормальный. Большой и тяжёлый кейс, это небольшой минус. В целом за эти деньги нормальные наушники
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
привычные уже, но качество значительно снизилось
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целым,за эту цену нормальные наушники,добавлю : на рыбалке слушал часа 4-5 без подзарядки все норм,подзарядил телефон от зарядного бокса ,отличные наушники и недорогие
Достоинства:
Комментарий:
Наушники бомба беру уже третьи.У отца 3 года уже. И главное кнопочные.заряда на 10-12 часов хватает,бокс тоже мощь ,раз в месяц заряжаю.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие, но так как я ценитель чистого звука, для меня тяжело слушать качество такого плана… но громкие хороший микрофон, в принципе цена качество .
Достоинства:
Комментарий:
наушники отличные может быть конечно звук не самый там супер но за свои деньги хорошо. пользуюсь по 2-3 часа в день зарядки хватает на месяц я имею в виду от кейса в котором они идут.
Достоинства:
Комментарий:
покупаю уже пятые. хватает примерно на два года. маме, ребенку , себе. доволен очень. и качество великолепно и заряд держат очень долго.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие наушники играют громко чисто
Достоинства:
Комментарий:
люблю все наушники дефендер, повер из них так себе но на 10% зарядить можено
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Долго держат зарад.
Достоинства:
Комментарий:
супер отличный звук хороший и на долго хватит зарядки ну одним словом всем советую попробовать
Достоинства:
Комментарий:
Наушники классные.Щвук хороший.Пришло всё целое
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Для сына брала. Ничего не говорил.
Достоинства:
Комментарий:
Заряда хватает на долго, слушаю аудио книги громкость и качество звука устраивает, но при ходьбе бывает на секунду две теряет звук.
Наушники Defender Twins 639 (63639) - стоимость товара 660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Defender Twins 639 (63639)
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену отличные наушники, звук для видео вполне нормальный, для музыки конечно слабоваты. Наличие мини повербанка просто класс, уже не раз выручал.
Достоинства:
Комментарий:
товар рабочий, но как то звук разочаровал. вроде и фирма хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
наушники отличные это у меня вторая покупка
Достоинства:
Комментарий:
Всë отлично, рекомендую к покупке, берите и не пожалеете. Ставлю честно заслуженные 5 звëзд, продавцу большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормальные , своих денег точно стоят
Достоинства:
Комментарий:
отлично.все работает.качественные
Достоинства:
Комментарий:
Звук за свои деньги просто лучший. Если пользовался только наушниками зарядки хватает на месяц. За пол года использования ещё не получалось полностью посадить наушники. Нареканий 0!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, звук приемлемый, в комплекте амбушюры разных размеров, бокс полностью заряжен.
Достоинства:
Комментарий:
Заряда хватает очень надолго, пользуюсь наушниками поочерёдно, на смену 12 часов хватает одного уха. Сам кейс даже и не помню, когда заряжал последний раз. По звуку нормальные, всё слышно, не хрипят, не булькают, звук чистый. По гарнитуре если разговаривать, то тебя слышат, будто ты в воде, тихо, может, но слышат, может надо говорить громче. В общем и целом свою работу делают.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает. Единственное не очень компактный и тяжеловат, но это из за пауэр банка.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники неплохие: в ухе сидят хорошо, звук нормальный. Большой и тяжёлый кейс, это небольшой минус. В целом за эти деньги нормальные наушники
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
привычные уже, но качество значительно снизилось
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целым,за эту цену нормальные наушники,добавлю : на рыбалке слушал часа 4-5 без подзарядки все норм,подзарядил телефон от зарядного бокса ,отличные наушники и недорогие
Достоинства:
Комментарий:
Наушники бомба беру уже третьи.У отца 3 года уже. И главное кнопочные.заряда на 10-12 часов хватает,бокс тоже мощь ,раз в месяц заряжаю.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие, но так как я ценитель чистого звука, для меня тяжело слушать качество такого плана… но громкие хороший микрофон, в принципе цена качество .
Достоинства:
Комментарий:
наушники отличные может быть конечно звук не самый там супер но за свои деньги хорошо. пользуюсь по 2-3 часа в день зарядки хватает на месяц я имею в виду от кейса в котором они идут.
Достоинства:
Комментарий:
покупаю уже пятые. хватает примерно на два года. маме, ребенку , себе. доволен очень. и качество великолепно и заряд держат очень долго.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие наушники играют громко чисто
Достоинства:
Комментарий:
люблю все наушники дефендер, повер из них так себе но на 10% зарядить можено
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Долго держат зарад.
Достоинства:
Комментарий:
супер отличный звук хороший и на долго хватит зарядки ну одним словом всем советую попробовать
Достоинства:
Комментарий:
Наушники классные.Щвук хороший.Пришло всё целое
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Для сына брала. Ничего не говорил.
Достоинства:
Комментарий:
Заряда хватает на долго, слушаю аудио книги громкость и качество звука устраивает, но при ходьбе бывает на секунду две теряет звук.