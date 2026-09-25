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Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100) купить с доставкой в Москве
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Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100)

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Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100) - фото 1
Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100) - фото 2
Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
  • Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100) - фото 1
  • Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100) - фото 2
  • Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742864
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Время работы на одном заряде
20
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200

Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100)

Представляем гарнитуру Defender FreeMotion B1000 — идеальный баланс свободы, качества звука и универсальности для вашей повседневной жизни. Эта модель создана для тех, кто ценит возможность выбора и не готов идти на компромиссы. Гарнитура предлагает два способа подключения: современный беспроводной интерфейс Bluetooth 6.0 с радиусом действия до десяти метров и классическое проводное соединение через мини-джек 3.5 мм. Встроенный аккумулятор обеспечивает до двадцати часов непрерывной работы без проводов, а всего полтора часа потребуется для его полной зарядки через удобный разъем USB Type-C. Если же заряд иссяк, вы всегда можете подключить съемный кабель длиной один метр и продолжить использование. Полноразмерные наушники закрытого акустического оформления с сорокамиллиметровыми динамическими излучателями дарят глубокое и насыщенное звучание во всем частотном диапазоне от двадцати до двадцати тысяч герц. Благодаря оптимальному сопротивлению в тридцать два Ома и чувствительности девяносто пять децибел, гарнитура отлично работает как со смартфоном, так и с другими устройствами, радуя детальным звуком в музыке, кино и играх. Складная конструкция делает наушники мобильными и удобными для транспортировки и хранения. Встроенный всенаправленный микрофон с чувствительностью минус тридцать пять децибел и широким частотным диапазоном гарантирует, что ваш голос во время звонков или онлайн-общения будет звучать четко и естественно. Управлять общением и воспроизведением медиа легко благодаря интегрированным элементам управления на корпусе гарнитуры. Defender FreeMotion B1000 в классическом черном цвете — это ваш надежный аудиоспутник. В комплекте вы найдете все необходимое для комфортного старта: саму гарнитуру, кабель для проводного подключения и кабель USB Type-C для зарядки. Это решение, которое подстраивается под ваши задачи, освобождая от проводов, когда это нужно, и всегда оставаясь на связи.

Отзывы о товаре Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
20
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем гарнитуру Defender FreeMotion B1000 — идеальный баланс свободы, качества звука и универсальности для вашей повседневной жизни. Эта модель создана для тех, кто ценит возможность выбора и не готов идти на компромиссы. Гарнитура предлагает два способа подключения: современный беспроводной интерфейс Bluetooth 6.0 с радиусом действия до десяти метров и классическое проводное соединение через мини-джек 3.5 мм. Встроенный аккумулятор обеспечивает до двадцати часов непрерывной работы без проводов, а всего полтора часа потребуется для его полной зарядки через удобный разъем USB Type-C. Если же заряд иссяк, вы всегда можете подключить съемный кабель длиной один метр и продолжить использование. Полноразмерные наушники закрытого акустического оформления с сорокамиллиметровыми динамическими излучателями дарят глубокое и насыщенное звучание во всем частотном диапазоне от двадцати до двадцати тысяч герц. Благодаря оптимальному сопротивлению в тридцать два Ома и чувствительности девяносто пять децибел, гарнитура отлично работает как со смартфоном, так и с другими устройствами, радуя детальным звуком в музыке, кино и играх. Складная конструкция делает наушники мобильными и удобными для транспортировки и хранения. Встроенный всенаправленный микрофон с чувствительностью минус тридцать пять децибел и широким частотным диапазоном гарантирует, что ваш голос во время звонков или онлайн-общения будет звучать четко и естественно. Управлять общением и воспроизведением медиа легко благодаря интегрированным элементам управления на корпусе гарнитуры. Defender FreeMotion B1000 в классическом черном цвете — это ваш надежный аудиоспутник. В комплекте вы найдете все необходимое для комфортного старта: саму гарнитуру, кабель для проводного подключения и кабель USB Type-C для зарядки. Это решение, которое подстраивается под ваши задачи, освобождая от проводов, когда это нужно, и всегда оставаясь на связи.
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