Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100)
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Характеристики
Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100)
Представляем гарнитуру Defender FreeMotion B1000 — идеальный баланс свободы, качества звука и универсальности для вашей повседневной жизни. Эта модель создана для тех, кто ценит возможность выбора и не готов идти на компромиссы. Гарнитура предлагает два способа подключения: современный беспроводной интерфейс Bluetooth 6.0 с радиусом действия до десяти метров и классическое проводное соединение через мини-джек 3.5 мм. Встроенный аккумулятор обеспечивает до двадцати часов непрерывной работы без проводов, а всего полтора часа потребуется для его полной зарядки через удобный разъем USB Type-C. Если же заряд иссяк, вы всегда можете подключить съемный кабель длиной один метр и продолжить использование. Полноразмерные наушники закрытого акустического оформления с сорокамиллиметровыми динамическими излучателями дарят глубокое и насыщенное звучание во всем частотном диапазоне от двадцати до двадцати тысяч герц. Благодаря оптимальному сопротивлению в тридцать два Ома и чувствительности девяносто пять децибел, гарнитура отлично работает как со смартфоном, так и с другими устройствами, радуя детальным звуком в музыке, кино и играх. Складная конструкция делает наушники мобильными и удобными для транспортировки и хранения. Встроенный всенаправленный микрофон с чувствительностью минус тридцать пять децибел и широким частотным диапазоном гарантирует, что ваш голос во время звонков или онлайн-общения будет звучать четко и естественно. Управлять общением и воспроизведением медиа легко благодаря интегрированным элементам управления на корпусе гарнитуры. Defender FreeMotion B1000 в классическом черном цвете — это ваш надежный аудиоспутник. В комплекте вы найдете все необходимое для комфортного старта: саму гарнитуру, кабель для проводного подключения и кабель USB Type-C для зарядки. Это решение, которое подстраивается под ваши задачи, освобождая от проводов, когда это нужно, и всегда оставаясь на связи.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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