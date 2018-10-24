Наушники jbl Tune 110 White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%800 руб. 1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150964
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х6х3
Вес, г.
70
Описание товара Наушники jbl Tune 110 White
Динамические наушники с микрофоном. Чувствительность: 100 дБ. Импенданс: 16 Ом.
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Достоинства:
Хорошее качество звука!
Провод удобный!
Удобный штекер 3.5 мм
Недостатки:
Громоздко смотрятся на ушах.
Не супер качество сборки.
Комментарий:
За свои деньги лучше нету, покупал точно такие, только синие.
Берите!
Наушники jbl Tune 110 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники jbl Tune 110 White
Достоинства:
Хорошее качество звука!
Провод удобный!
Удобный штекер 3.5 мм
Недостатки:
Громоздко смотрятся на ушах.
Не супер качество сборки.
Комментарий:
За свои деньги лучше нету, покупал точно такие, только синие.
Берите!