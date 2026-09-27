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Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860) купить с доставкой в Москве
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Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860)

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Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860) - фото 1
Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860) - фото 1
  • Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 214913
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
19х17х9
Вес, г.
298

Описание товара Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860)

Компьютерная гарнитура с полноразмерными наушниками закрытого типа, крепление при помощи оголовья, встроенный регулятор громкости, подключение: 2 x mini jack 3.5 mm, частота воспроизведения 20-22000 Гц

Отзывы о товаре Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Компьютерная гарнитура с полноразмерными наушниками закрытого типа, крепление при помощи оголовья, встроенный регулятор громкости, подключение: 2 x mini jack 3.5 mm, частота воспроизведения 20-22000 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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