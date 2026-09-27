Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 214913
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
19х17х9
Вес, г.
298
Описание товара Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860)
Компьютерная гарнитура с полноразмерными наушниками закрытого типа, крепление при помощи оголовья, встроенный регулятор громкости, подключение: 2 x mini jack 3.5 mm, частота воспроизведения 20-22000 Гц
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитНаушники Defender Freemotion B540 (63540) Black
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-30 черный
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНаушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505)
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH100i черный
-
В наличииЦена 1 240 руб. 1 639 руб.310 руб. в СплитНаушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитНаушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-50 черный USB
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-7P черный
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитНаушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY)
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-60 черный
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Компьютерная гарнитура с полноразмерными наушниками закрытого типа, крепление при помощи оголовья, встроенный регулятор громкости, подключение: 2 x mini jack 3.5 mm, частота воспроизведения 20-22000 Гц
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники SVEN AP-860MV (SV-0410860)