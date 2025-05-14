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Наушники SVEN AP-680MV купить с доставкой в Москве
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Наушники SVEN AP-680MV

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Наушники SVEN AP-680MV - фото 3
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Наушники SVEN AP-680MV - фото 5
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Наушники SVEN AP-680MV - фото 7
Наушники SVEN AP-680MV - фото 8
Наушники SVEN AP-680MV - фото 9
Наушники SVEN AP-680MV - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
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  • Наушники SVEN AP-680MV - фото 2
  • Наушники SVEN AP-680MV - фото 3
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  • Наушники SVEN AP-680MV - фото 7
  • Наушники SVEN AP-680MV - фото 8
  • Наушники SVEN AP-680MV - фото 9
  • Наушники SVEN AP-680MV - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
740 руб.  1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250297
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х10
Вес, г.
380

Описание товара Наушники SVEN AP-680MV

Представляем Вам модель наушников с микрофоном SVEN AP-680MV. Регулируемое оголовье устройства обеспечивает удобную посадку гарнитуры на голове. Поворотный держатель позволяет установить микрофон на оптимальном для пользователя расстоянии. Управление громкостью в модели SVEN AP-680MV осуществляется с помощью регулятора на кабеле. В устройстве выполнена система пассивного шумоподавления (SVEN PNC). Это значит, что внешние звуки просто отсекаются и не оттеняют воспроизводимый аудиоконтент. Будь то музыка, фильм, разговор по мессенджеру или видеоконференция – звучание всегда будет очень чистым и детальным. Урбанистический дизайн модели, в первую очередь, понравится молодому поколению. За счет своей формы, материалов исполнения и веса устройство почти не ощущаются на голове даже после нескольких часов работы. SVEN AP-680MV – под стать профессиональным геймерским гарнитурам. Засчет мягких амбушюров создается впечатление, что слева и справа к ушам приложили по подушке. Осталось закрыть глаза и расслабиться.

Отзывы о товаре Наушники SVEN AP-680MV

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Артем Ж.

Достоинства:


Комментарий:
коробка была порвана наушники остались целыми , пока все работает
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Teymuraz B.

Достоинства:


Комментарий:
за такую стоимость придраться не к чему.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Диана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Дёшево и сердито. Отлично работают
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, объемный. Микрофон прям средний. Не хватило мягкой полоски сверху, давит на голову
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Рафида Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравилось. Слышимость хорошая, качество отличное. Я такое хотела купить.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Анастасия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие, только сами амбушуры давят сильно на уши, звук не такой громкий как хотелось, микрофон работает
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, всё работает отлично)
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Азамат У.

Достоинства:


Комментарий:
Жмут, но легко решить. Берете строительный фен и прогреваете пластик. Раздвигаете на размер головы.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие наушники за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2023
Александра В.

Достоинства:


Комментарий:
Обращайте внимание на разъём)))
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2023
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
купил 23 апреля 22г досехпор работают не чего не изменилось сейчас слушаю их время 10.06.23 00.19 просто прелесть)))
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2023
Валерия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для работы онлайн, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2023
Алена П.

Достоинства:


Комментарий:
муж в восторге, звук хороший



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем Вам модель наушников с микрофоном SVEN AP-680MV. Регулируемое оголовье устройства обеспечивает удобную посадку гарнитуры на голове. Поворотный держатель позволяет установить микрофон на оптимальном для пользователя расстоянии. Управление громкостью в модели SVEN AP-680MV осуществляется с помощью регулятора на кабеле. В устройстве выполнена система пассивного шумоподавления (SVEN PNC). Это значит, что внешние звуки просто отсекаются и не оттеняют воспроизводимый аудиоконтент. Будь то музыка, фильм, разговор по мессенджеру или видеоконференция – звучание всегда будет очень чистым и детальным. Урбанистический дизайн модели, в первую очередь, понравится молодому поколению. За счет своей формы, материалов исполнения и веса устройство почти не ощущаются на голове даже после нескольких часов работы. SVEN AP-680MV – под стать профессиональным геймерским гарнитурам. Засчет мягких амбушюров создается впечатление, что слева и справа к ушам приложили по подушке. Осталось закрыть глаза и расслабиться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Артем Ж.

Достоинства:


Комментарий:
коробка была порвана наушники остались целыми , пока все работает
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Teymuraz B.

Достоинства:


Комментарий:
за такую стоимость придраться не к чему.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Диана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Дёшево и сердито. Отлично работают
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, объемный. Микрофон прям средний. Не хватило мягкой полоски сверху, давит на голову
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Рафида Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравилось. Слышимость хорошая, качество отличное. Я такое хотела купить.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Анастасия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие, только сами амбушуры давят сильно на уши, звук не такой громкий как хотелось, микрофон работает
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, всё работает отлично)
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Азамат У.

Достоинства:


Комментарий:
Жмут, но легко решить. Берете строительный фен и прогреваете пластик. Раздвигаете на размер головы.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие наушники за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2023
Александра В.

Достоинства:


Комментарий:
Обращайте внимание на разъём)))
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2023
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
купил 23 апреля 22г досехпор работают не чего не изменилось сейчас слушаю их время 10.06.23 00.19 просто прелесть)))
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2023
Валерия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для работы онлайн, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2023
Алена П.

Достоинства:


Комментарий:
муж в восторге, звук хороший


Наушники SVEN AP-680MV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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