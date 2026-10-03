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Наушники SVEN АР-600 купить с доставкой в Москве
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Наушники SVEN АР-600

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники SVEN АР-600 - фото 1
  • Наушники SVEN АР-600 - фото 2
  • Наушники SVEN АР-600 - фото 3
  • Наушники SVEN АР-600 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250391
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники SVEN АР-600
750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х7
Вес, г.
350

Описание товара Наушники SVEN АР-600

Для любителей качественной музыки и компьютерных игр наушники с микрофоном Sven АР-600 станут отличным выбором. Они имеют два универсальных разъема по 3.5 мм, а также встроенный микрофон, который можно установить в удобном для вас положении и общаться с близкими людьми и друзьями. Для быстрой настройки уровня звука предусмотрена функция регулировки громкости.Частота воспроизведения в наушниках Sven АР-600 составляет до 2,2 кГц, что обеспечивает высокое качество звука, его объемность и чистоту. Длина кабеля составляет 2,2 метра, поэтому гарнитура никогда не отсоединится от вашего гаджета. Дополнительный комфорт при использовании обеспечивают мягкие амбушюры, которые надежно крепятся к наушникам.

Отзывы о товаре Наушники SVEN АР-600




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Для любителей качественной музыки и компьютерных игр наушники с микрофоном Sven АР-600 станут отличным выбором. Они имеют два универсальных разъема по 3.5 мм, а также встроенный микрофон, который можно установить в удобном для вас положении и общаться с близкими людьми и друзьями. Для быстрой настройки уровня звука предусмотрена функция регулировки громкости.Частота воспроизведения в наушниках Sven АР-600 составляет до 2,2 кГц, что обеспечивает высокое качество звука, его объемность и чистоту. Длина кабеля составляет 2,2 метра, поэтому гарнитура никогда не отсоединится от вашего гаджета. Дополнительный комфорт при использовании обеспечивают мягкие амбушюры, которые надежно крепятся к наушникам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники SVEN АР-600 - стоимость товара 750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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