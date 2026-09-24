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Defender Cyberdots 280 63280 купить с доставкой в Москве
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Defender Cyberdots 280 63280

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Defender Cyberdots 280 63280 - фото 3
Defender Cyberdots 280 63280 - фото 4
Defender Cyberdots 280 63280 - фото 5
Defender Cyberdots 280 63280 - фото 6
Defender Cyberdots 280 63280 - фото 7
Defender Cyberdots 280 63280 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники с микрофоном
  • Defender Cyberdots 280 63280 - фото 1
  • Defender Cyberdots 280 63280 - фото 2
  • Defender Cyberdots 280 63280 - фото 3
  • Defender Cyberdots 280 63280 - фото 4
  • Defender Cyberdots 280 63280 - фото 5
  • Defender Cyberdots 280 63280 - фото 6
  • Defender Cyberdots 280 63280 - фото 7
  • Defender Cyberdots 280 63280 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661270
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Defender Cyberdots 280 63280
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники с микрофоном
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
90

Описание товара Defender Cyberdots 280 63280

Беспроводная Bluetooth-гарнитура. Микрофон и многофункциональный сенсорный датчик на наушниках. Идеальный выбор для любителей активного образа жизни. Наушники созданы с учетом анатомии ушной раковины, поэтому практически не ощущаются и при этом надежно держатся в ушах. Кейс для хранения и зарядки в комплекте. Удобный зарядный кейс емкостью 300 мАч позволит быстро зарядить наушники и защитит их при переноске. Время работы аккумулятора до 6 часов. Радиус действия - 10 м. Светодиодная подсветка зарядного кейса и корпуса наушников. Низкий аудиолаг. Задержка звука составляет всего 50 мс, что позволит полностью погрузить в музыку, фильм или игру.

Отзывы о товаре Defender Cyberdots 280 63280




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники с микрофоном
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная Bluetooth-гарнитура. Микрофон и многофункциональный сенсорный датчик на наушниках. Идеальный выбор для любителей активного образа жизни. Наушники созданы с учетом анатомии ушной раковины, поэтому практически не ощущаются и при этом надежно держатся в ушах. Кейс для хранения и зарядки в комплекте. Удобный зарядный кейс емкостью 300 мАч позволит быстро зарядить наушники и защитит их при переноске. Время работы аккумулятора до 6 часов. Радиус действия - 10 м. Светодиодная подсветка зарядного кейса и корпуса наушников. Низкий аудиолаг. Задержка звука составляет всего 50 мс, что позволит полностью погрузить в музыку, фильм или игру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Defender Cyberdots 280 63280 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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