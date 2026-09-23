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Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black

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Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black - фото 1
Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black - фото 2
Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black - фото 3
Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black - фото 1
  • Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black - фото 2
  • Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black - фото 3
  • Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467197
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
300

Описание товара Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black

Беспроводные накладные наушники с микрофоном. Чувствительность 115 дБ. Время работы 5 часов. Радиус действия 10 м.

Отзывы о товаре Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Описание
Беспроводные накладные наушники с микрофоном. Чувствительность 115 дБ. Время работы 5 часов. Радиус действия 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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