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Наушники Sony MDR-EX15AP white купить с доставкой в Москве
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Наушники Sony MDR-EX15AP white

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Наушники Sony MDR-EX15AP white - фото 1
Наушники Sony MDR-EX15AP white - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sony MDR-EX15AP white - фото 1
  • Наушники Sony MDR-EX15AP white - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 146899
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
16х5х3
Вес, г.
125

Описание товара Наушники Sony MDR-EX15AP white

На проводе размещена кнопка, при нажатии которой вы можете осуществлять навигацию по трекам. Вкладыши имеют размер 9 мм, поэтому очень плотно входят в ушную раковину и не вылетают при повороте головы. Провод оптимальной длины заканчивается Г-образным коннектором, удобно вращающимся в гнезде. Наушники SONY MDREX15APW.CE7 имеют встроенный микрофон с диапазоном воспроизводимых частот от 8 Гц до 22 кГц, поэтому вы свободно можете отвечать на звонки и общаться с собеседником, не занимая рук, который будет хорошо и четко вас слышать. Это удобно в общественном транспорте, при работе за компьютером, езде на велосипеде или на утренней пробежке. Вес устройства всего 3 г, что делает его почти неощутимым.

Отзывы о товаре Наушники Sony MDR-EX15AP white




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
На проводе размещена кнопка, при нажатии которой вы можете осуществлять навигацию по трекам. Вкладыши имеют размер 9 мм, поэтому очень плотно входят в ушную раковину и не вылетают при повороте головы. Провод оптимальной длины заканчивается Г-образным коннектором, удобно вращающимся в гнезде. Наушники SONY MDREX15APW.CE7 имеют встроенный микрофон с диапазоном воспроизводимых частот от 8 Гц до 22 кГц, поэтому вы свободно можете отвечать на звонки и общаться с собеседником, не занимая рук, который будет хорошо и четко вас слышать. Это удобно в общественном транспорте, при работе за компьютером, езде на велосипеде или на утренней пробежке. Вес устройства всего 3 г, что делает его почти неощутимым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sony MDR-EX15AP white - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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