Наушники Sony MDR-EX15AP черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Sony MDR-EX15AP черный
На проводе размещена кнопка, при нажатии которой вы можете осуществлять навигацию по трекам. Вкладыши имеют размер 9 мм, поэтому очень плотно входят в ушную раковину и не вылетают при повороте головы. Провод оптимальной длины заканчивается Г-образным коннектором, удобно вращающимся в гнезде. Наушники SONY MDREX15APW.CE7 имеют встроенный микрофон с диапазоном воспроизводимых частот от 8 Гц до 22 кГц, поэтому вы свободно можете отвечать на звонки и общаться с собеседником, не занимая рук, который будет хорошо и четко вас слышать. Это удобно в общественном транспорте, при работе за компьютером, езде на велосипеде или на утренней пробежке. Вес устройства всего 3 г, что делает его почти неощутимым.
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Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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