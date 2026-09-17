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Наушники Sony MDR-EX15AP черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Sony MDR-EX15AP черный

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Наушники Sony MDR-EX15AP черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 162692
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
16х5х3
Вес, г.
40

Описание товара Наушники Sony MDR-EX15AP черный

На проводе размещена кнопка, при нажатии которой вы можете осуществлять навигацию по трекам. Вкладыши имеют размер 9 мм, поэтому очень плотно входят в ушную раковину и не вылетают при повороте головы. Провод оптимальной длины заканчивается Г-образным коннектором, удобно вращающимся в гнезде. Наушники SONY MDREX15APW.CE7 имеют встроенный микрофон с диапазоном воспроизводимых частот от 8 Гц до 22 кГц, поэтому вы свободно можете отвечать на звонки и общаться с собеседником, не занимая рук, который будет хорошо и четко вас слышать. Это удобно в общественном транспорте, при работе за компьютером, езде на велосипеде или на утренней пробежке. Вес устройства всего 3 г, что делает его почти неощутимым.

Отзывы о товаре Наушники Sony MDR-EX15AP черный




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
На проводе размещена кнопка, при нажатии которой вы можете осуществлять навигацию по трекам. Вкладыши имеют размер 9 мм, поэтому очень плотно входят в ушную раковину и не вылетают при повороте головы. Провод оптимальной длины заканчивается Г-образным коннектором, удобно вращающимся в гнезде. Наушники SONY MDREX15APW.CE7 имеют встроенный микрофон с диапазоном воспроизводимых частот от 8 Гц до 22 кГц, поэтому вы свободно можете отвечать на звонки и общаться с собеседником, не занимая рук, который будет хорошо и четко вас слышать. Это удобно в общественном транспорте, при работе за компьютером, езде на велосипеде или на утренней пробежке. Вес устройства всего 3 г, что делает его почти неощутимым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sony MDR-EX15AP черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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