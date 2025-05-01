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Наушники Logitech H111 серый (981-000593) купить с доставкой в Москве
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Наушники Logitech H111 серый (981-000593)

25 Отзывы
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Наушники Logitech H111 серый (981-000593) - фото 1
Наушники Logitech H111 серый (981-000593) - фото 2
Наушники Logitech H111 серый (981-000593) - фото 3
Наушники Logitech H111 серый (981-000593) - фото 4
Наушники Logitech H111 серый (981-000593) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Logitech H111 серый (981-000593) - фото 1
  • Наушники Logitech H111 серый (981-000593) - фото 2
  • Наушники Logitech H111 серый (981-000593) - фото 3
  • Наушники Logitech H111 серый (981-000593) - фото 4
  • Наушники Logitech H111 серый (981-000593) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 158952
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Logitech H111 серый (981-000593)
820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х20
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Logitech H111 серый (981-000593)

Наушники LOGITECH — это сочетание элегантного дизайна и превосходного качества звучания. Они выполнены в стильном сером цвете и подходят для повседневного использования и работы. Эти накладные наушники обеспечивают комфорт даже при длительном ношении, сохраняя качество звука на высоком уровне. Благодаря наличию встроенного микрофона, наушники отлично подходят для видеозвонков, онлайн-конференций и общения в играх. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что предоставляет достаточно свободы движения и позволяет удобно подключать устройство к компьютеру или другим устройствам. Наушники LOGITECH подключаются с помощью стандартного 3.5 мм разъёма. Проводное соединение обеспечивает стабильное воспроизведение без задержек и искажений, что важно для наслаждения музыкой или общения. Бренд Logitech славится своей надежностью и качеством, и эти наушники не являются исключением.

Отзывы о товаре Наушники Logitech H111 серый (981-000593)

Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная гарнитура. Наушники дают чистых звук без хрипов. Микрофон работает четко, все слышно. Использую для долгих разговоров по работе по телефону. Мне так удобнее, чем вставлять в ухо беспроводной наушник, который ещё и заряжать нужно. А здесь воткнул и хоть весь день болтай и слушай музыку.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда в хорошей упаковке, хорошее качество изготовления и звука.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Инна А.

Достоинства:


Комментарий:
Нужная вещь и отличное качество!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка , качественный товар , спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для работы отличная гарнитура, звук в наушниках нормальный, микрофон на посторонние звуки не реагирует
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
легкие и удобные. качество отличное, наушники и микрофон работают исправно.длинный мягкий шнур с комбинированным штекером идеально подходит для ноутов и телефонов
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
беру вторые, для работы хорошие
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, громкие, на голове сидят удобно, не давят. При работе не снимаю по несколько часов. Микрофон отлично работает, меня слышно громко и без искажений. Как недостатки можно отметить отсутствие регулятора громкости (для меня не критично) и тонкий провод (боюсь чтобы не зацепить и не порвать). Но за эту цену на эти недостатки можно закрыть глаза. Использую с переходником jack 3,5 - USB.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Юлия И.

Достоинства:


Комментарий:
работаю в этих наушниках , не давят, слышимость отличная, шнур длинный. Просто 100 из 100 , крутые.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные. подойдут и для большой головы. Звук хороший. на уши не давят.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Олеся

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие наушники, не подошли к моему ноутбуку, к сожалению
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Ekaterina Я.

Достоинства:


Комментарий:
Первые пару дней пока работают хорошо. Посмотрим как будет дальше. Немного туговаты, на небольшую голову.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алена А.

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно работает,спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая гарнитура, хорошее громкое звучание!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Один день работает, надеюсь, и дальше не хуже. По виду вроде идентична оригинальной, оставшейся с работы в 2020м.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги - лучшее, что может быть. Хороший микрофон, не давят на уши. Не заметны при длительном использовании.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая, звук как в гарнитуре для связи, микрофон довольно чувствительный, не фонит. Минусом можно отметить завышенную цену (~850 на момент покупки)
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Алёна

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, звук отличный.Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работают, нормально. Звук средний, но, за эту цену и не ждешь большего
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брали для работы, для конференций. для этих целей гарнитура замечательна. Фильмы смотрю, игры играю все устраивает. Не аудиоман.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Галина О.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок, но в пункте все проверили, позвонили, звук хороший, громкий, чистый. Как покажет в работе уж не знаю) Товар пришёл в срок, что тоже приятно)
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипкие очень, но я аккуратно ими пользуюсь, ставлю 4 ⭐
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший. у кого голова большая, не рекомендую, давить будет. мне нормально
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Козина Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Использовала пока один раз.Работают. Звук нормальный. Посмотрим ,что будет дальше.



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники LOGITECH — это сочетание элегантного дизайна и превосходного качества звучания. Они выполнены в стильном сером цвете и подходят для повседневного использования и работы. Эти накладные наушники обеспечивают комфорт даже при длительном ношении, сохраняя качество звука на высоком уровне. Благодаря наличию встроенного микрофона, наушники отлично подходят для видеозвонков, онлайн-конференций и общения в играх. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что предоставляет достаточно свободы движения и позволяет удобно подключать устройство к компьютеру или другим устройствам. Наушники LOGITECH подключаются с помощью стандартного 3.5 мм разъёма. Проводное соединение обеспечивает стабильное воспроизведение без задержек и искажений, что важно для наслаждения музыкой или общения. Бренд Logitech славится своей надежностью и качеством, и эти наушники не являются исключением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная гарнитура. Наушники дают чистых звук без хрипов. Микрофон работает четко, все слышно. Использую для долгих разговоров по работе по телефону. Мне так удобнее, чем вставлять в ухо беспроводной наушник, который ещё и заряжать нужно. А здесь воткнул и хоть весь день болтай и слушай музыку.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда в хорошей упаковке, хорошее качество изготовления и звука.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Инна А.

Достоинства:


Комментарий:
Нужная вещь и отличное качество!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка , качественный товар , спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для работы отличная гарнитура, звук в наушниках нормальный, микрофон на посторонние звуки не реагирует
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
легкие и удобные. качество отличное, наушники и микрофон работают исправно.длинный мягкий шнур с комбинированным штекером идеально подходит для ноутов и телефонов
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
беру вторые, для работы хорошие
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, громкие, на голове сидят удобно, не давят. При работе не снимаю по несколько часов. Микрофон отлично работает, меня слышно громко и без искажений. Как недостатки можно отметить отсутствие регулятора громкости (для меня не критично) и тонкий провод (боюсь чтобы не зацепить и не порвать). Но за эту цену на эти недостатки можно закрыть глаза. Использую с переходником jack 3,5 - USB.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Юлия И.

Достоинства:


Комментарий:
работаю в этих наушниках , не давят, слышимость отличная, шнур длинный. Просто 100 из 100 , крутые.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные. подойдут и для большой головы. Звук хороший. на уши не давят.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Олеся

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие наушники, не подошли к моему ноутбуку, к сожалению
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Ekaterina Я.

Достоинства:


Комментарий:
Первые пару дней пока работают хорошо. Посмотрим как будет дальше. Немного туговаты, на небольшую голову.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алена А.

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно работает,спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая гарнитура, хорошее громкое звучание!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Один день работает, надеюсь, и дальше не хуже. По виду вроде идентична оригинальной, оставшейся с работы в 2020м.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги - лучшее, что может быть. Хороший микрофон, не давят на уши. Не заметны при длительном использовании.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая, звук как в гарнитуре для связи, микрофон довольно чувствительный, не фонит. Минусом можно отметить завышенную цену (~850 на момент покупки)
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Алёна

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, звук отличный.Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работают, нормально. Звук средний, но, за эту цену и не ждешь большего
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брали для работы, для конференций. для этих целей гарнитура замечательна. Фильмы смотрю, игры играю все устраивает. Не аудиоман.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Галина О.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок, но в пункте все проверили, позвонили, звук хороший, громкий, чистый. Как покажет в работе уж не знаю) Товар пришёл в срок, что тоже приятно)
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипкие очень, но я аккуратно ими пользуюсь, ставлю 4 ⭐
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший. у кого голова большая, не рекомендую, давить будет. мне нормально
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Козина Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Использовала пока один раз.Работают. Звук нормальный. Посмотрим ,что будет дальше.


Наушники Logitech H111 серый (981-000593) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 820 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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