Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%800 руб. 1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 158815
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
15х6х3
Вес, г.
100
Описание товара Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red
Наушники JBL T110 выбор тех, кто предпочитает наслаждаться качественным звучанием любимых композиций в движении. Они легкие и компактные, вставные силиконовые амбушюры обеспечат надежное закрепление в ухе, предотвращая их возможное выпадение и обеспечивая максимальный комфорт. Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц, сопротивление в 16 Ом вот показатели того, что при использовании JBL T100 вы получаете сбалансированный чистый и мощный звук. Для еще большего удобства конструкцией наушников предусмотрены наличие микрофона и функциональных клавиш.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Наушники JBL T110 выбор тех, кто предпочитает наслаждаться качественным звучанием любимых композиций в движении. Они легкие и компактные, вставные силиконовые амбушюры обеспечат надежное закрепление в ухе, предотвращая их возможное выпадение и обеспечивая максимальный комфорт. Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц, сопротивление в 16 Ом вот показатели того, что при использовании JBL T100 вы получаете сбалансированный чистый и мощный звук. Для еще большего удобства конструкцией наушников предусмотрены наличие микрофона и функциональных клавиш.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Покупали ребенку 8 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, недорогие, брала для прослушивания аудиокниг, и просмотра фильмов, мне они подошли. Сразу подцепились и начали работать, взяла красные, чтобы было легче найти, и не спутать с другими))) Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок знакомой, наушники ей понравились, в сравнении с прошлыми - звук хороший. Одна проблема, через месяц использования один наушник стал работать немного тише второго, сложно сказать почему так, вроде бы провод она не дергала.
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный! В целом товаром доволен
Достоинства:
Отличное качество звука, сменные амбушюры, подходящие для ушей разных размеров, и достаточно длинный провод. Штекер хорошо подходит для большинства телефонов (в отличие от некоторых других наушников с утолщённым кольцом, которые могут не подойти к стандартным разъёмам телефонов). КотоФото привезли быстро, отработали четко.
Недостатки:
Провод не очень быстро выпрямляется после того, как его вынули из коробки, долго сохраняет первоначальную форму.
Комментарий:
Наушники действительно классные! Ранее покупал такие же для жены, только голубые — они прослужили долго, пока не были механически повреждены. Она попросила купить такую же модель, значит, ей действительно понравилось! :) Забавно, что красные оказались дешевле чёрных и голубых.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники без басов и премиум звука
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, яркие, красивые. Купила внуку в подарок к новому телефону. Внук очень доволен. Рекомендую товар и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники работают замечательно, берём не в первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук, приятная цена, почти не путаются
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, беру их уже 7 лет к ряду. Очень удобные и универсальные.
Достоинства:
Комментарий:
брал для дочери, ей нравятся
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился дизайн и цвет! У меня обложка телефона ярко красная, а теперь и наушники такие же. Получился как комплект! А цена - так вообще подарок!
Достоинства:
Комментарий:
доставлен товар во время спасибо доставке. наушники на вид качественные звучание норм . рекомендую к покупке. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену шикарный выбор. немного тихий звук, но качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Для музыки, конечно, не пойдут. Но для созвонов самое то
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены хорошие. Иногда микрофон шалить начинает, на записят трещать может, но я для прослушивания музыки их взяла, а с этим они справляются прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Соответствуют заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Наушники очень хорошие за свои цену это лучшее наушники
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, понравились.
Достоинства:
Комментарий:
Беру третий раз разные цвета. Наушниками довольна, звук отличный, дизайн, удобно и мягко лежат в ушах. Но раз в полтора, два года приходится покупать новые, постоянно летит левое ухо, звук становится тише пока не перестает работать вовсе. Уж не знаю с чем это связано. Но за такие деньги наушники отличные.
Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Покупали ребенку 8 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, недорогие, брала для прослушивания аудиокниг, и просмотра фильмов, мне они подошли. Сразу подцепились и начали работать, взяла красные, чтобы было легче найти, и не спутать с другими))) Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок знакомой, наушники ей понравились, в сравнении с прошлыми - звук хороший. Одна проблема, через месяц использования один наушник стал работать немного тише второго, сложно сказать почему так, вроде бы провод она не дергала.
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный! В целом товаром доволен
Достоинства:
Отличное качество звука, сменные амбушюры, подходящие для ушей разных размеров, и достаточно длинный провод. Штекер хорошо подходит для большинства телефонов (в отличие от некоторых других наушников с утолщённым кольцом, которые могут не подойти к стандартным разъёмам телефонов). КотоФото привезли быстро, отработали четко.
Недостатки:
Провод не очень быстро выпрямляется после того, как его вынули из коробки, долго сохраняет первоначальную форму.
Комментарий:
Наушники действительно классные! Ранее покупал такие же для жены, только голубые — они прослужили долго, пока не были механически повреждены. Она попросила купить такую же модель, значит, ей действительно понравилось! :) Забавно, что красные оказались дешевле чёрных и голубых.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники без басов и премиум звука
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, яркие, красивые. Купила внуку в подарок к новому телефону. Внук очень доволен. Рекомендую товар и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники работают замечательно, берём не в первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук, приятная цена, почти не путаются
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, беру их уже 7 лет к ряду. Очень удобные и универсальные.
Достоинства:
Комментарий:
брал для дочери, ей нравятся
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился дизайн и цвет! У меня обложка телефона ярко красная, а теперь и наушники такие же. Получился как комплект! А цена - так вообще подарок!
Достоинства:
Комментарий:
доставлен товар во время спасибо доставке. наушники на вид качественные звучание норм . рекомендую к покупке. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену шикарный выбор. немного тихий звук, но качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Для музыки, конечно, не пойдут. Но для созвонов самое то
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены хорошие. Иногда микрофон шалить начинает, на записят трещать может, но я для прослушивания музыки их взяла, а с этим они справляются прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Соответствуют заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Наушники очень хорошие за свои цену это лучшее наушники
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, понравились.
Достоинства:
Комментарий:
Беру третий раз разные цвета. Наушниками довольна, звук отличный, дизайн, удобно и мягко лежат в ушах. Но раз в полтора, два года приходится покупать новые, постоянно летит левое ухо, звук становится тише пока не перестает работать вовсе. Уж не знаю с чем это связано. Но за такие деньги наушники отличные.