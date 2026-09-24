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Наушники Defender Apods (63913) White купить с доставкой в Москве
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Наушники Defender Apods (63913) White

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Наушники Defender Apods (63913) White - фото 1
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 2
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 3
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 4
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 5
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 6
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 7
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 8
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 9
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 10
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 11
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 12
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 13
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 14
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 15
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 16
Наушники Defender Apods (63913) White - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 1
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 2
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 3
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 4
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 5
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 6
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 7
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 8
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 9
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 10
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 11
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 12
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 13
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 14
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 15
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 16
  • Наушники Defender Apods (63913) White - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706166
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Defender Apods (63913) White
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
140

Описание товара Наушники Defender Apods (63913) White

Defender Apods - полностью беспроводные (tws) наушники с сенсорным управлением. Эргономичная форма, отличный звук, моментальное соединение с телефоном. Совместимость с iPhone и устройствами на базе Android.

Отзывы о товаре Наушники Defender Apods (63913) White




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Описание
Defender Apods - полностью беспроводные (tws) наушники с сенсорным управлением. Эргономичная форма, отличный звук, моментальное соединение с телефоном. Совместимость с iPhone и устройствами на базе Android.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Defender Apods (63913) White - данный товар вы можете купить по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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