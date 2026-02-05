Наушники Defender FreeMotion B571 63571
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Характеристики
Описание товара Наушники Defender FreeMotion B571 63571
Наушники DEFENDER — это стильное и функциональное устройство, которое обеспечит вам высококачественное звучание и максимальное удобство в использовании. Эти накладные наушники, выполненные в элегантном сером цвете, идеально подходят для тех, кто ценит как внешний вид, так и технические характеристики. Оснащенные встроенным микрофоном, наушники позволяют удобно управлять звонками в режиме hands-free. Благодаря складной конструкции они легко помещаются в сумку или рюкзак, что делает их прекрасным выбором для частых путешествий или поездок. Это беспроводное устройство подключается по Bluetooth, обеспечивая свободу от проводов и стабильное соединение. Однако, при необходимости, вы можете использовать отсоединяемый кабель с разъемом jack 3.5 mm, чтобы подключиться к аудиоисточникам через провод. Наушники DEFENDER обеспечивают до 9 часов работы на одном заряде, что позволяет вам наслаждаться музыкой или подкастами в течение всего дня. Изготовленные брендом Defender, они сочетают в себе современные технологии и надежность.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
дёшево слушабельно, на этом всё. качество звука стремное, если мы о музыке. фильмы и бтубчик норм. нельзя заряжать и слушать , отрубает их зарядка . дуга ломается примерно за три четыре месяца, сначала мелкие трещины , потом трескается. просто имейте ввиду что это шляпа, но не дорогая.
Достоинства:
Комментарий:
норм за такую цену. брали ребенку первые наушники светятся, звук вполне неплохой, стерео.
Отзывы о товаре Наушники Defender FreeMotion B571 63571
Достоинства:
Комментарий:
дёшево слушабельно, на этом всё. качество звука стремное, если мы о музыке. фильмы и бтубчик норм. нельзя заряжать и слушать , отрубает их зарядка . дуга ломается примерно за три четыре месяца, сначала мелкие трещины , потом трескается. просто имейте ввиду что это шляпа, но не дорогая.
Достоинства:
Комментарий:
норм за такую цену. брали ребенку первые наушники светятся, звук вполне неплохой, стерео.