Наушники A4Tech HS-7P
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech HS-7P
Наушники A4TECH — это идеальное решение для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти накладные наушники имеют встроенный микрофон, что позволяет не только наслаждаться музыкой, но и легко принимать звонки или участвовать в видеоконференциях. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает свободу передвижения и удобство использования, будь то за компьютером или подключении к другой технике. Дизайн в строгом черном цвете делает наушники стильными и универсальными, подходящими для любого стиля одежды и обстановки. Проводное подключение с разъемом jack 3.5 мм обеспечивает надежное соединение и чистый звук без помех. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание как для воспроизведения музыки, так и для голосовых чатов. Бренд A4Tech известен своим вниманием к качеству и эргономике, делая эти наушники отличным выбором для повседневного использования.
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