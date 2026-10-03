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Наушники A4Tech HS-7P купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech HS-7P

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Наушники A4Tech HS-7P - фото 10
Наушники A4Tech HS-7P - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech HS-7P - фото 1
  • Наушники A4Tech HS-7P - фото 2
  • Наушники A4Tech HS-7P - фото 3
  • Наушники A4Tech HS-7P - фото 4
  • Наушники A4Tech HS-7P - фото 5
  • Наушники A4Tech HS-7P - фото 6
  • Наушники A4Tech HS-7P - фото 7
  • Наушники A4Tech HS-7P - фото 8
  • Наушники A4Tech HS-7P - фото 9
  • Наушники A4Tech HS-7P - фото 10
  • Наушники A4Tech HS-7P - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 259022
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники A4Tech HS-7P
970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
320

Описание товара Наушники A4Tech HS-7P

Наушники A4TECH — это идеальное решение для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти накладные наушники имеют встроенный микрофон, что позволяет не только наслаждаться музыкой, но и легко принимать звонки или участвовать в видеоконференциях. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает свободу передвижения и удобство использования, будь то за компьютером или подключении к другой технике. Дизайн в строгом черном цвете делает наушники стильными и универсальными, подходящими для любого стиля одежды и обстановки. Проводное подключение с разъемом jack 3.5 мм обеспечивает надежное соединение и чистый звук без помех. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание как для воспроизведения музыки, так и для голосовых чатов. Бренд A4Tech известен своим вниманием к качеству и эргономике, делая эти наушники отличным выбором для повседневного использования.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HS-7P




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH — это идеальное решение для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти накладные наушники имеют встроенный микрофон, что позволяет не только наслаждаться музыкой, но и легко принимать звонки или участвовать в видеоконференциях. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает свободу передвижения и удобство использования, будь то за компьютером или подключении к другой технике. Дизайн в строгом черном цвете делает наушники стильными и универсальными, подходящими для любого стиля одежды и обстановки. Проводное подключение с разъемом jack 3.5 мм обеспечивает надежное соединение и чистый звук без помех. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание как для воспроизведения музыки, так и для голосовых чатов. Бренд A4Tech известен своим вниманием к качеству и эргономике, делая эти наушники отличным выбором для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech HS-7P - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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