Наушники Tecno Buds 4 (BD04) Midnight Blue
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
В наличии
Код товара: 696253
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1 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, зарядная станция-футляр, кабель для зарядки, документация
Цвет
синий
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х4
Вес, г.
75
Описание товара Наушники Tecno Buds 4 (BD04) Midnight Blue
Представляем беспроводные наушники TECNO — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и качество звука. Эти внутриканальные наушники обеспечивают надежное соединение через Bluetooth, что позволяет наслаждаться музыкой без ограничений. Благодаря встроенному микрофону, вы сможете легко принимать звонки, не доставая телефон. Яркий синий цвет корпуса придаёт стиль и современность вашему образу. Наушники от TECNO поставляются с зарядным чехлом, который заряжается проводным способом, обеспечивая длительное время автономной работы. Оцените удобство и звучание на новом уровне с наушниками TECNO.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, зарядная станция-футляр, кабель для зарядки, документация
Цвет
синий
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Представляем беспроводные наушники TECNO — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и качество звука. Эти внутриканальные наушники обеспечивают надежное соединение через Bluetooth, что позволяет наслаждаться музыкой без ограничений. Благодаря встроенному микрофону, вы сможете легко принимать звонки, не доставая телефон. Яркий синий цвет корпуса придаёт стиль и современность вашему образу. Наушники от TECNO поставляются с зарядным чехлом, который заряжается проводным способом, обеспечивая длительное время автономной работы. Оцените удобство и звучание на новом уровне с наушниками TECNO.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
пришли целые всё хорошо плохо одно инструкция на иностранном языке придётся просить кого-то подключить и запустить спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Удобные наушники. Жаль не показывает заряд кейса и громкость стала тише чем было на Buds 2. Шумодав не так сильно глушит, но для такой цены даже хорошо. Есть эквалайзер, если скачать Welife.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие функциональные наушники для своей ценовой как категории, материал и качество звука вполне приемлемые!
Достоинства:
Комментарий:
Звук чистый,но несильно громкий,ну по мне громче и ненужно,микрофон в тихом помещении отлично,в шумном пока не пробовал.За свои деньги,если будут исправно работать то отлично
Достоинства:
Комментарий:
Обычные наушники в этом ценовом диапазоне, мне показались тиховаты, но сам звук хороший, любимые треки играют достойно. Если продержаться больше полугода, обязательно куплю еще раз.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепные уши! Как Tecno Buds 3, только лучше! Наконец-то есть TWS-наушники, у которых можно отключить это идиотское сенсорное управление (меня страшно раздражает, когда хочешь их поправить, а они или меняют громкость, или переключают трек)! Звучат прекрасно, шумоподавление работает. В разговоре еще не проверял, но уверен, покажут себя не хуже Buds 3. Использую с телефоном Tecno, радует что распознаёт их как родные (каковыми они и являются).
Достоинства:
Комментарий:
Привет всем неопределившимся с покупкой данных наушников. По моему субъективному мнению наушники достойные. Звук громкий, чёткий, басы присутствуют, шумоподавление работает. На счёт аккумулятора, немного сухих цифр: использую наушники, когда еду на работу, в среднем 50 мин утром и 1 час 20 мин вечером. Так вот полной зарядки мне хватило в таком режиме почти на 10 дней, последний день 50 мин утром а с работы слушал в них музыку 40 мин и они устали полностью. Выводы за вами. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Большое спасибо магазину и службе доставки! Наушники приятно удивили! Подключились к смартфону без проблем. Подключил приложение, настроил басы, проверил звучание. Впечатление очень хорошее. Покупкой очень доволен! Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Ну что-то среднее между \"пойдёт\" и \"ну уже купил.\"
Достоинства:
Комментарий:
не такие громкие как buds 3 ,сидят хорошо.Но шумоподавление хуже чем в прошлой модели.
Достоинства:
Комментарий:
конечно на громкость ожидания были по лучше ну пойдет
Достоинства:
Комментарий:
громкость звука не очень, и бассы подкачали, предыдущая модель аир 3 по звуку гораздо лучше, Вывод - для аудиокниг и разговоров нормально, с учëтом цены на 4 с минусом потянет
Достоинства:
Комментарий:
очень приятные наушники, легко вставляются в ухо, звук хороший но не сильно басистый, а так отличные наушники за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормально если не понравится поменяю или сведусь
Достоинства:
Комментарий:
легко подключились, громкость и управление отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники. раньше брал что подешевле, купив эти решил не экономить, звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
наушники топчик за свои деньги настройка в среде техно так вообще порадовала уши не устают от слова совсем
Достоинства:
Комментарий:
Брат в восторге. Брали со скидкой с телефоном Техно. Звук хороший, басы мощные. Сидят в ушах плотно. В комплекте 3 пары амбишур (резинки) для разных ушных каналов. Сопрягается на ура, настраиваются легко, управляются тоже легко...
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники с классным звуком понравилось что есть своё приложение и то что есть игровой режим
Наушники Tecno Buds 4 (BD04) Midnight Blue - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Tecno Buds 4 (BD04) Midnight Blue
Достоинства:
Комментарий:
пришли целые всё хорошо плохо одно инструкция на иностранном языке придётся просить кого-то подключить и запустить спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Удобные наушники. Жаль не показывает заряд кейса и громкость стала тише чем было на Buds 2. Шумодав не так сильно глушит, но для такой цены даже хорошо. Есть эквалайзер, если скачать Welife.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие функциональные наушники для своей ценовой как категории, материал и качество звука вполне приемлемые!
Достоинства:
Комментарий:
Звук чистый,но несильно громкий,ну по мне громче и ненужно,микрофон в тихом помещении отлично,в шумном пока не пробовал.За свои деньги,если будут исправно работать то отлично
Достоинства:
Комментарий:
Обычные наушники в этом ценовом диапазоне, мне показались тиховаты, но сам звук хороший, любимые треки играют достойно. Если продержаться больше полугода, обязательно куплю еще раз.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепные уши! Как Tecno Buds 3, только лучше! Наконец-то есть TWS-наушники, у которых можно отключить это идиотское сенсорное управление (меня страшно раздражает, когда хочешь их поправить, а они или меняют громкость, или переключают трек)! Звучат прекрасно, шумоподавление работает. В разговоре еще не проверял, но уверен, покажут себя не хуже Buds 3. Использую с телефоном Tecno, радует что распознаёт их как родные (каковыми они и являются).
Достоинства:
Комментарий:
Привет всем неопределившимся с покупкой данных наушников. По моему субъективному мнению наушники достойные. Звук громкий, чёткий, басы присутствуют, шумоподавление работает. На счёт аккумулятора, немного сухих цифр: использую наушники, когда еду на работу, в среднем 50 мин утром и 1 час 20 мин вечером. Так вот полной зарядки мне хватило в таком режиме почти на 10 дней, последний день 50 мин утром а с работы слушал в них музыку 40 мин и они устали полностью. Выводы за вами. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Большое спасибо магазину и службе доставки! Наушники приятно удивили! Подключились к смартфону без проблем. Подключил приложение, настроил басы, проверил звучание. Впечатление очень хорошее. Покупкой очень доволен! Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Ну что-то среднее между \"пойдёт\" и \"ну уже купил.\"
Достоинства:
Комментарий:
не такие громкие как buds 3 ,сидят хорошо.Но шумоподавление хуже чем в прошлой модели.
Достоинства:
Комментарий:
конечно на громкость ожидания были по лучше ну пойдет
Достоинства:
Комментарий:
громкость звука не очень, и бассы подкачали, предыдущая модель аир 3 по звуку гораздо лучше, Вывод - для аудиокниг и разговоров нормально, с учëтом цены на 4 с минусом потянет
Достоинства:
Комментарий:
очень приятные наушники, легко вставляются в ухо, звук хороший но не сильно басистый, а так отличные наушники за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормально если не понравится поменяю или сведусь
Достоинства:
Комментарий:
легко подключились, громкость и управление отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники. раньше брал что подешевле, купив эти решил не экономить, звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
наушники топчик за свои деньги настройка в среде техно так вообще порадовала уши не устают от слова совсем
Достоинства:
Комментарий:
Брат в восторге. Брали со скидкой с телефоном Техно. Звук хороший, басы мощные. Сидят в ушах плотно. В комплекте 3 пары амбишур (резинки) для разных ушных каналов. Сопрягается на ура, настраиваются легко, управляются тоже легко...
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники с классным звуком понравилось что есть своё приложение и то что есть игровой режим