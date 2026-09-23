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Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) купить с доставкой в Москве
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Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505)

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Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 2
Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 3
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Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 5
Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 6
Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 7
Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 8
Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 9
Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 10
Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 11
Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 1
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 2
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 3
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 4
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 5
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 6
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 7
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 8
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 9
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 10
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 11
  • Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505697
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505)
1 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
569

Описание товара Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505)

Охватывающие амбушюры минимизируют давление на ушную раковину и обеспечивают дополнительную звукоизоляцию. Совместимость с ПК, ноутбуками, игровыми консолями, смартфонами, планшетами. Наушники не пропускают внешние шумы и обеспечивают максимальную звукоизоляцию. Это позволяет использовать их в шумных условиях, а также в тех случаях, когда необходимо полностью сосредоточиться на игре. Тканевая оплетка кабеля препятствует спутыванию и продлевает срок службы наушников.

Отзывы о товаре Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Описание
Охватывающие амбушюры минимизируют давление на ушную раковину и обеспечивают дополнительную звукоизоляцию. Совместимость с ПК, ноутбуками, игровыми консолями, смартфонами, планшетами. Наушники не пропускают внешние шумы и обеспечивают максимальную звукоизоляцию. Это позволяет использовать их в шумных условиях, а также в тех случаях, когда необходимо полностью сосредоточиться на игре. Тканевая оплетка кабеля препятствует спутыванию и продлевает срок службы наушников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505) - данный товар вы можете купить по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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