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Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140) купить с доставкой в Москве
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Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140)

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Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140) - фото 1
Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140) - фото 1
  • Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742865
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
гарнитура, кабель mini jack 3.5 мм - mini jack 3.5 мм, кабель USB Type-C
Цвет
бежевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
14
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200

Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140)

Откройте для себя идеальный баланс свободы и качества звука с беспроводной гарнитурой Defender FreeMotion B1040 в элегантном бежевом исполнении. Эта модель создана для тех, кто ценит универсальность, комфорт и чистоту воспроизведения в любой ситуации — будь то рабочий звонок, погружение в любимую музыку или длительный игровой сеанс. Гарнитура предлагает два удобных типа подключения: современный беспроводной интерфейс Bluetooth 5.3 с радиусом действия до десяти метров и классическое проводное соединение через мини-джек 3.5 мм. Благодаря этому вы легко переключаетесь между режимами в зависимости от обстоятельств. Встроенный аккумулятор обеспечивает до сорока часов непрерывной работы, а для полной зарядки потребуется всего два с половиной часа через современный разъём USB Type-C. Важнейшей особенностью модели является система активного шумоподавления. Она эффективно отсекает фоновый гул города, офиса или транспорта, позволяя вам полностью сосредоточиться на звуке. Закрытое акустическое оформление и полноразмерные амбушюры мягко облегают уши, обеспечивая не только пассивную изоляцию, но и исключительный комфорт даже при многочасовом использовании. Звуковое сердце гарнитуры — пара динамических излучателей диаметром сорок миллиметров каждый. Они воспроизводят весь слышимый диапазон частот от двадцати до двадцати тысяч герц с отличной детализацией. Высокая чувствительность на уровне ста пятнадцати децибел и низкое сопротивление в тридцать два Ома гарантируют мощный и насыщенный звук даже при подключении к смартфону или планшету. Микрофон гарнитуры обладает чувствительностью минус тридцать пять децибел и широким частотным диапазоном, что обеспечивает чёткую и разборчивую передачу вашего голоса собеседнику. Всенаправленная система улавливает звук с одинаковой эффективностью, а поддержка профилей Hands Free и Headset делает общение во время звонков максимально удобным.



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Отзывы о товаре Нaушники Defender FreeMotion B1040 бежевый (62140)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
гарнитура, кабель mini jack 3.5 мм - mini jack 3.5 мм, кабель USB Type-C
Цвет
бежевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
14
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя идеальный баланс свободы и качества звука с беспроводной гарнитурой Defender FreeMotion B1040 в элегантном бежевом исполнении. Эта модель создана для тех, кто ценит универсальность, комфорт и чистоту воспроизведения в любой ситуации — будь то рабочий звонок, погружение в любимую музыку или длительный игровой сеанс. Гарнитура предлагает два удобных типа подключения: современный беспроводной интерфейс Bluetooth 5.3 с радиусом действия до десяти метров и классическое проводное соединение через мини-джек 3.5 мм. Благодаря этому вы легко переключаетесь между режимами в зависимости от обстоятельств. Встроенный аккумулятор обеспечивает до сорока часов непрерывной работы, а для полной зарядки потребуется всего два с половиной часа через современный разъём USB Type-C. Важнейшей особенностью модели является система активного шумоподавления. Она эффективно отсекает фоновый гул города, офиса или транспорта, позволяя вам полностью сосредоточиться на звуке. Закрытое акустическое оформление и полноразмерные амбушюры мягко облегают уши, обеспечивая не только пассивную изоляцию, но и исключительный комфорт даже при многочасовом использовании. Звуковое сердце гарнитуры — пара динамических излучателей диаметром сорок миллиметров каждый. Они воспроизводят весь слышимый диапазон частот от двадцати до двадцати тысяч герц с отличной детализацией. Высокая чувствительность на уровне ста пятнадцати децибел и низкое сопротивление в тридцать два Ома гарантируют мощный и насыщенный звук даже при подключении к смартфону или планшету. Микрофон гарнитуры обладает чувствительностью минус тридцать пять децибел и широким частотным диапазоном, что обеспечивает чёткую и разборчивую передачу вашего голоса собеседнику. Всенаправленная система улавливает звук с одинаковой эффективностью, а поддержка профилей Hands Free и Headset делает общение во время звонков максимально удобным.


Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей
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