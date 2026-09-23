Top.Mail.Ru
Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 1
Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 2
Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 3
Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 4
Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 5
Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 6
Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 7
Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 1
  • Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 2
  • Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 3
  • Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 4
  • Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 5
  • Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 6
  • Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 7
  • Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467196
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black
1 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель
Цвет
черный
Микрофон
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х9
Вес, г.
300

Описание товара Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black

Описание товара Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black Компактная складная конструкция позволяет легко сложить гарнитуру и взять с собой в поездку. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Слот для карты памяти стандарта Micro-SD превращает наушники в MP3-плеер - слушайте музыку, не подключаясь к смартфону или ноутбуку.

Отзывы о товаре Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель
Цвет
черный
Микрофон
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black Компактная складная конструкция позволяет легко сложить гарнитуру и взять с собой в поездку. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Слот для карты памяти стандарта Micro-SD превращает наушники в MP3-плеер - слушайте музыку, не подключаясь к смартфону или ноутбуку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники Defender Freemotion B540 (63540) Black - по цене 1130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...