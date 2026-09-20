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Наушники Hyundai H-HP101 White купить с доставкой в Москве
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Наушники Hyundai H-HP101 White

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Наушники Hyundai H-HP101 White - фото 2
Наушники Hyundai H-HP101 White - фото 3
Наушники Hyundai H-HP101 White - фото 4
Наушники Hyundai H-HP101 White - фото 5
Наушники Hyundai H-HP101 White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Hyundai H-HP101 White - фото 1
  • Наушники Hyundai H-HP101 White - фото 2
  • Наушники Hyundai H-HP101 White - фото 3
  • Наушники Hyundai H-HP101 White - фото 4
  • Наушники Hyundai H-HP101 White - фото 5
  • Наушники Hyundai H-HP101 White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651400
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Hyundai H-HP101 White

Наушники HYUNDAI — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании. Эти стильные накладные наушники в элегантном белом цвете предлагают всё, что нужно современному меломану. С беспроводным подключением через Bluetooth вы можете наслаждаться свободой движения без лишних проводов. Встроенный микрофон позволяет использовать наушники не только для прослушивания музыки, но и для телефонных разговоров, обеспечивая чёткую и качественную передачу голоса. Одним из преимуществ наушников HYUNDAI является отсоединяемый кабель, который добавляет универсальность в использовании устройства. Это особенно удобно, когда нужно подключиться к устройствам, не поддерживающим Bluetooth, или когда заряд батареи исчерпан. Складная конструкция позволит без труда хранить и носить наушники с собой повсюду, делая их идеальным попутчиком в поездках и путешествиях. Время работы на одном заряде составляет до 7 часов, что позволяет наслаждаться любимыми треками в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Выбирая наушники HYUNDAI, вы получаете превосходное сочетание дизайна, функциональности и качества звука, соответствующее высоким стандартам бренда.

Отзывы о товаре Наушники Hyundai H-HP101 White




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
7
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники HYUNDAI — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании. Эти стильные накладные наушники в элегантном белом цвете предлагают всё, что нужно современному меломану. С беспроводным подключением через Bluetooth вы можете наслаждаться свободой движения без лишних проводов. Встроенный микрофон позволяет использовать наушники не только для прослушивания музыки, но и для телефонных разговоров, обеспечивая чёткую и качественную передачу голоса. Одним из преимуществ наушников HYUNDAI является отсоединяемый кабель, который добавляет универсальность в использовании устройства. Это особенно удобно, когда нужно подключиться к устройствам, не поддерживающим Bluetooth, или когда заряд батареи исчерпан. Складная конструкция позволит без труда хранить и носить наушники с собой повсюду, делая их идеальным попутчиком в поездках и путешествиях. Время работы на одном заряде составляет до 7 часов, что позволяет наслаждаться любимыми треками в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Выбирая наушники HYUNDAI, вы получаете превосходное сочетание дизайна, функциональности и качества звука, соответствующее высоким стандартам бренда.
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Доставка
Отзывы


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