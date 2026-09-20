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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 546328
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Гарнитура стерео, крючок для крепления гарнитуры на мониторе, 2 штекера 3,5 мм: для подключения наушников и для микрофона, шнур длиной 2 метра, гарантийный талон
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
455
Описание товара Наушники A4Tech HS-50 черный
Наушники A4TECH — идеальное сочетание качественного звука и комфорта для всех любителей музыки и геймеров. Эти стильные черные мониторные наушники порадуют вас своим высококлассным звучанием и эргономичной конструкцией. Основные характеристики модели включают двухметровый провод, обеспечивающий свободу передвижения и универсальность использования. Проводное подключение через разъем jack 3.5 mm гарантирует стабильное соединение и совместимость с большинством устройств.
Одним из главных преимуществ является наличие встроенного микрофона, который позволяет удобно общаться в видеочатах или во время игр. Сопротивление 32? обеспечивает оптимальное качество звука, а система активного шумоподавления эффективно устраняет посторонние шумы, позволяя полностью погрузиться в мир музыки или сосредоточиться на важном звонке.
Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники A4TECH остаются удобными в эксплуатации благодаря продуманной конструкции. Проводная зарядка чехла гарантирует, что ваши наушники всегда будут готовы к работе. Добавьте к этому современный дизайн и надежность бренда A4Tech, и вы получите идеального спутника для повседневного использования и особых моментов.
Гарнитура стерео, крючок для крепления гарнитуры на мониторе, 2 штекера 3,5 мм: для подключения наушников и для микрофона, шнур длиной 2 метра, гарантийный талон
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
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Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH — идеальное сочетание качественного звука и комфорта для всех любителей музыки и геймеров. Эти стильные черные мониторные наушники порадуют вас своим высококлассным звучанием и эргономичной конструкцией. Основные характеристики модели включают двухметровый провод, обеспечивающий свободу передвижения и универсальность использования. Проводное подключение через разъем jack 3.5 mm гарантирует стабильное соединение и совместимость с большинством устройств.
Одним из главных преимуществ является наличие встроенного микрофона, который позволяет удобно общаться в видеочатах или во время игр. Сопротивление 32? обеспечивает оптимальное качество звука, а система активного шумоподавления эффективно устраняет посторонние шумы, позволяя полностью погрузиться в мир музыки или сосредоточиться на важном звонке.
Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники A4TECH остаются удобными в эксплуатации благодаря продуманной конструкции. Проводная зарядка чехла гарантирует, что ваши наушники всегда будут готовы к работе. Добавьте к этому современный дизайн и надежность бренда A4Tech, и вы получите идеального спутника для повседневного использования и особых моментов.
Наушники A4Tech HS-50 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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