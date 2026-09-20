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Наушники A4Tech HS-50 черный купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech HS-50 черный

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Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 7
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Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 10
Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 11
Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 1
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  • Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 6
  • Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 7
  • Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 8
  • Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 9
  • Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 10
  • Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 11
  • Наушники A4Tech HS-50 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 546328
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Комплектация
Гарнитура стерео, крючок для крепления гарнитуры на мониторе, 2 штекера 3,5 мм: для подключения наушников и для микрофона, шнур длиной 2 метра, гарантийный талон
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
455

Описание товара Наушники A4Tech HS-50 черный

Наушники A4TECH — идеальное сочетание качественного звука и комфорта для всех любителей музыки и геймеров. Эти стильные черные мониторные наушники порадуют вас своим высококлассным звучанием и эргономичной конструкцией. Основные характеристики модели включают двухметровый провод, обеспечивающий свободу передвижения и универсальность использования. Проводное подключение через разъем jack 3.5 mm гарантирует стабильное соединение и совместимость с большинством устройств. Одним из главных преимуществ является наличие встроенного микрофона, который позволяет удобно общаться в видеочатах или во время игр. Сопротивление 32? обеспечивает оптимальное качество звука, а система активного шумоподавления эффективно устраняет посторонние шумы, позволяя полностью погрузиться в мир музыки или сосредоточиться на важном звонке. Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники A4TECH остаются удобными в эксплуатации благодаря продуманной конструкции. Проводная зарядка чехла гарантирует, что ваши наушники всегда будут готовы к работе. Добавьте к этому современный дизайн и надежность бренда A4Tech, и вы получите идеального спутника для повседневного использования и особых моментов.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HS-50 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Комплектация
Гарнитура стерео, крючок для крепления гарнитуры на мониторе, 2 штекера 3,5 мм: для подключения наушников и для микрофона, шнур длиной 2 метра, гарантийный талон
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH — идеальное сочетание качественного звука и комфорта для всех любителей музыки и геймеров. Эти стильные черные мониторные наушники порадуют вас своим высококлассным звучанием и эргономичной конструкцией. Основные характеристики модели включают двухметровый провод, обеспечивающий свободу передвижения и универсальность использования. Проводное подключение через разъем jack 3.5 mm гарантирует стабильное соединение и совместимость с большинством устройств. Одним из главных преимуществ является наличие встроенного микрофона, который позволяет удобно общаться в видеочатах или во время игр. Сопротивление 32? обеспечивает оптимальное качество звука, а система активного шумоподавления эффективно устраняет посторонние шумы, позволяя полностью погрузиться в мир музыки или сосредоточиться на важном звонке. Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники A4TECH остаются удобными в эксплуатации благодаря продуманной конструкции. Проводная зарядка чехла гарантирует, что ваши наушники всегда будут готовы к работе. Добавьте к этому современный дизайн и надежность бренда A4Tech, и вы получите идеального спутника для повседневного использования и особых моментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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