Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100i черный Проводная гарнитура A4Tech Fstyler FH100i – решение в легком и эргономичном корпусе. Благодаря возможностям данной модели вы сможете в полной мере погрузиться в увлекательный игровой мир, а также насладиться просмотром кино или прослушиванием музыки. Кроме того, наушники отличаются прочной и легкой конструкцией из пластика, которая обеспечит длительный срок службы устройства. В основе A4Tech Fstyler FH100i используются мембранные излучатели на 40 мм, который в совокупности с широким диапазоном частот и звуковой схемой 2.0 могут обеспечить насыщенное и выразительное звучание. Для общения в модели предусмотрен микрофон с системой шумоподавления, благодаря чему голос будет передаваться в высоком качестве и без посторонних звуков. Проводная гарнитура совместима с самыми разными устройствами и подключается к ним при помощи классического jack-3.5 шт.екера. Длина провода составляет 1, 8 м.
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