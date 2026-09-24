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Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey купить с доставкой в Москве
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Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey

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Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 1
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 2
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 3
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 4
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 5
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 6
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 7
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 8
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 9
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 10
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 11
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 1
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 2
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 3
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 4
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 5
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 6
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 7
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 8
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 9
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 10
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 11
  • Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706168
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х6
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey

Defender FreeMotion B645 - удобные и стильные беспроводные наушники с отличным звуком и большой автономностью. Аудиокабель в комплекте. Компактная складная конструкция позволяет легко сложить гарнитуру и взять с собой в поездку. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот флэш-карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой

Отзывы о товаре Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Описание
Defender FreeMotion B645 - удобные и стильные беспроводные наушники с отличным звуком и большой автономностью. Аудиокабель в комплекте. Компактная складная конструкция позволяет легко сложить гарнитуру и взять с собой в поездку. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот флэш-карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - по цене 780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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