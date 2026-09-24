Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 706168
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х6
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey
Defender FreeMotion B645 - удобные и стильные беспроводные наушники с отличным звуком и большой автономностью. Аудиокабель в комплекте. Компактная складная конструкция позволяет легко сложить гарнитуру и взять с собой в поездку. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот флэш-карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНaушники Defender Twins 985 черные (63985)
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитНаушники SVEN АР-600
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B645 (63645) Black
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитНаушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитНаушники Logitech H110 темно-серый (981-000472)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитDefender Cyberdots 280 63280
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480)
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитНаушники Logitech H111 серый (981-000593)
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитНаушники Defender Gryphon 750U USB черный
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитНаушники Defender Apods (63913) White
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитНаушники Panasonic RP-HT010GU-H серый
Defender FreeMotion B645 - удобные и стильные беспроводные наушники с отличным звуком и большой автономностью. Аудиокабель в комплекте. Компактная складная конструкция позволяет легко сложить гарнитуру и взять с собой в поездку. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот флэш-карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - по цене 780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey