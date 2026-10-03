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Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый купить с доставкой в Москве
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Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый

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Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый - фото 1
Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый - фото 2
Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый - фото 1
  • Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый - фото 2
  • Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250466
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый
880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
20х18х8
Вес, г.
410

Описание товара Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый

Bluetooth-наушники с микрофоном. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Слот для карты памяти стандарта Micro-SD превращает наушники в MP3-плеер. Встроенный FM-приемник. Радиус действия 10 м.

Отзывы о товаре Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Описание
Bluetooth-наушники с микрофоном. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Слот для карты памяти стандарта Micro-SD превращает наушники в MP3-плеер. Встроенный FM-приемник. Радиус действия 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый – стоимость товара 880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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